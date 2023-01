Le PDG de Xiaomi teste la tenue de route sur la neige de sa 1re voiture électrique

Deux Xiaomi Car sont apparues sur les réseaux sociaux. Leur développement semble bien avancé, puisque le PDG de la compagnie lui-même a pris leur volant.

Un modèle de présérie de la voiture 100 % électrique entièrement camouflée avait été repéré il y a quelques jours en Chine, et aujourd’hui, c’est carrément une vidéo du PDG de la marque, Lei Jun, qui circule sur Weibo. Un membre du service de microblogging a ainsi publié deux photos nous montrant deux voitures Xiaomi à l’essai sur la route par temps très neigeux.

Deux ans et demi après que Xiaomi a déposé la marque Xiaomi Automobile, la première voiture de la compagnie chinoise semble très près d'être commercialisée. Le fondateur de la compagnie avait pour la première fois évoqué l’idée de se lancer dans l’industrie automobile en mars 2021. La Xiaomi Car aura donc mis près de trois ans à se concrétiser. Me Jun a suivi de très près la conception de son bébé, comme en attestent les photographies publiées sur le réseau social chinois. Le PDG de la compagnie est l’une des quatre personnes visibles sur les clichés, et il a conduit lui-même l’une des deux voitures d’essai.

La Xiaomi Car était de sortie pour un test de conduite dans la neige

De la fiche technique des automobiles testées à cette occasion, on ne sait encore rien. Comme on peut le voir sur les photographies, deux voitures Xiaomi sont sorties des murs de l’usine pour un test par temps très froid. Comme lors de leurs dernières apparitions, les voitures sont savamment camouflées pour ne dévoiler aucun détail trop important de leur design. L’analyse de la forme des véhicules confirme cependant que la première Xiaomi Car sera une berline sportive.

Ces sorties publiques ne signifient pas que la Xiaomi Car est achevée. Sa commercialisation est toujours prévue pour 2024, une année charnière s’il en est, puisque c’est à cette même époque qu’Apple devrait présenter son Apple Car. On ne sait pas non plus dans quels pays la Xiaomi Car sera proposée. Dans l’Empire du Milieu, elle sera proposée à un tarif oscillant entre 12 853 € et 38 552 € hors taxes selon les versions.

Source : Gizmochina