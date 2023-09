La nouvelle Tesla Model 3 se dévoile sous toutes ses coutures au salon de Munich

Une fois n'est pas coutume, Tesla avait son propre stand au salon IAA de Munich. Deux modèles seulement étaient exposés avec la Model Y et surtout la toute nouvelle version de la Model 3 que nous avons pu découvrir sous toutes ses coutures.

À l'instar d'Apple qui boude (ou snobe, à choisir) les évènements tels que le CES de Las Vegas en janvier ou l'IFA de Berlin en septembre, Tesla fait rarement le déplacement sur les salons automobiles. Pourtant, la marque américaine a profité de son actualité pour faire le déplacement à l'IAA qui se tient actuellement à Munich.

En prime, la marque américaine s'est installée avec un petit stand au cœur du Messe, aux côtés des constructeurs premiums allemands qui jouent à domicile. Certes seulement deux modèles étaient exposés, dont la Tesla Model Y qui est commercialisée en Europe depuis pas mal de temps maintenant. Mais c'est surtout vers la nouvelle Tesla Model 3 que tous les regards étaient tournés.

Un léger facelift pour la Tesla Model 3

Cette Tesla Model 3 cuvée fin 2023 n'est pas une vraie une nouveauté. On parle plutôt d'un facelift de mi-carrière, avec en l'occurence des changements surtout esthétiques mêmes si quelques éléments inédits font leur apparition. Car aucun des éléments vitaux de la voiture électrique ne change comme nous le verrons plus loin.

À l'avant, la Tesla Model 3 adopte une nouvelle signature lumineuse avec des optiques plus fines pour un regard plus agressif et franchement réussi. Le bouclier avant a lui aussi été redessiné pour adopter des lignes qui sont certes moins sportives, mais plus consensuelles et aérodynamiques.

L'arrière évolue également en intégrant des feux à LED en forme de C, qui ont la particularité d'être désormais intégrés à la malle du coffre. Car Tesla n'a pas profité de ce facelift pour proposer un hayon qui fait grandement défaut à sa berline compacte. Enfin “compacte”, le mot est fort, la Tesla Model 3 2023 affichant désormais une longueur de 4,72 m, soit 3 cm de plus que la version précédente. Pour autant l'empattement ne change pas (et par conséquent l'habitabilité au demeurant excellente non plus) tout comme le rayon de braquage de camion.

C'est à peu près tout au rayon des nouveautés en ce qui concerne l'extérieur de la Tesla Model 3 qui est désormais proposée avec deux nouveaux coloris Rouge Ultra et Gris Stealth qu'on peut voir sur les photos prises sur le salon (tous deux en option à 2 000 euros), qui remplacent les anciens rouge et gris. La voiture peut aussi être commandée en blanc de série, en Bleu Outremer Métallisé (1 300 euros) ou en Noir Uni (1 300 euros là aussi). Notez enfin que la voiture arbore aussi le nom de la marque en toute lettre sur la malle de coffre plutôt que le logo qui nous paraissait bien plus élégant et discret. On aime ou pas.

En y regardant de plus près, on note aussi l'apparition de nouvelles jantes Photon de 18 de série, ou Nova 19 pouces en option pour 1 190 euros. Ces dernières évoluent avec un cache en plastique à l'extrémité, censé encore améliorer l'aéro comme c'est le cas avec les enjoliveurs de la version de base.

Des retouches timides de l'intérieur

Difficile de monter à bord de la Tesla Model 3 sur le stand de Tesla à l'IAA. Le constructeur indique avoir travaillé pour améliorer le confort de la berline, notamment en matière d'isolation sonore. Outre l'aérodynamique de la carrosserie, la voiture bénéficie aussi de vitres acoustiques à 360°. Pour mémoire, l'ancienne version devait se contenter du double vitrage uniquement sur les fenêtres avant depuis mi 2021. Les joints et matériaux insonorisant ont également bénéficié d'une attention toute particulière, au même titre que les suspensions.

La qualité perçue progresse dans l'habitacle qui gagne un éclairage d'ambiance réclamé de longue date et qui faisait le bonheur des revendeurs en ligne. On note l'utilisation de matériaux plus premiums comme de l'aluminium pour les inserts et du textile qui habille les sièges inspirés de ceux de la Tesla Model S. Chauffants à l'avant comme à l'arrière (comme c'était déjà le cas auparavant), ces derniers sont désormais ventilés à l'avant.

Console et volant font peau neuve

La console centrale a elle aussi été repensée. Revêtue d'aluminium, elle conserve le grand espace de rangement et les deux stations de recharge sans fil pour smartphones. La Tesla Model 3 perd un port USB C à l'avant, mais elle conserve les deux à l'arrière. La puissance jusqu'à 65 W autorise la recharge d'un ordinateur portable comme c'était le cas précédemment.

Point de volant Yoke qui reste exclusif à la Model S. Le volant rond qui a été redessiné intègre de nouvelles commandes. En effet, la Tesla Model 3 2023 abandonne les comodos derrière le volant.

Les clignotants s'activent désormais depuis des boutons dédiés sur le volant, tandis que la commande de boite est déportée sur l'écran central. Celle-ci est associée à la fonction Smart Shift qui sélectionne automatiquement le rapport comme sur les Model S et Model X les plus récents.

Ce dernier conserve sa diagonale de 15,4 pouces mais les bords plus fins sont censés offrir plus d'espace à la dalle. Ceux qui espéraient un écran dédié à l'instrumentation derrière le volant en seront là aussi pour leurs frais. À la place, Tesla a décidé d'intégrer un écran de 8 pouces à l'arrière. Ce dernier permet aux passagers de contrôler la climatisation et d'écouter de la musique ou de regarder un film. Tesla annonce avoir prévu de proposer une connexion Bluetooth afin de connecter des casques audio et ne pas déranger le conducteur pendant qu'il conduit.

Audio et Wi-Fi améliorés

Par ailleurs, le système audio évolue avec pas moins de 17 haut-parleurs, deux subwoofers et deux amplificateurs de puissance sur la version Grande Autonomie. De son côté, la version Propulsion propose 9 haut-parleurs, un subwoofer et un amplificateur. Les plateformes de streaming Spotify, Apple Music et Tidal sont toujours de la partie, et Tesla a intégré des microphones supplémentaires pour améliorer la qualité des appels téléphoniques qui était parmi les meilleures.

Enfin, la Tesla Model 3 2023 voit sa connexion Wi-Fi améliorée, ce qui ne sera pas de trop eut égard aux piètres performances de la version actuelle en la matière. Le constructeur promet une meilleure portée (deux fois plus élevée pour enfin pouvoir faire les mises à jour système sans utiliser le partage de connexion d'un smartphone plutôt que le Wi-Fi), avec la prise en charge des bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Les livraisons des tesla Model 3 2023 débuteront à la fin du mois d'octobre. Les commandes sont déjà ouvertes avec des tarifs en hausse de 1 000 euros sur les versions Propulsion et Grande Autonomie, qui sont respectivement affichées à partir de 42 990 euros et 50 990 euros. À noter que la version Performance a disparu du catalogue pour le moment. Sera-t-elle remplacée par une Tesla Model 3 Plaid ? L'avenir nous le dira.