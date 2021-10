Xiaomi Mi Electric Scooter 3 pas cher : où acheter la trottinette au meilleur prix ?

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3, trottinette électrique du constructeur chinois dévoilée en juillet dernier est enfin disponible à la vente en France. Si ce modèle vous intéresse, nous avons regroupé ici les meilleures offres qui permettent de l'acheter au meilleur prix du marché.

💰Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : où l'acheter au prix le plus bas ?

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 annoncéeen juillet 2021 est disponible à l'achat à la France. Si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez le faire dès à présent du coté des enseignes telles que Amazon, Boulanger mais aussi Cdiscount. Pour l'heure, le meilleur prix pour acheter la Xiaomi Mi Scooter 3 est du coté de Boulanger qui la propose à 449 euros avec 5% crédités sur votre carte B+.

🔎Quelle fiche technique pour la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ?

La trottinette Mi Electric Scooter 3 se place entre la Mi Electric Scooter 1S et la Mi Electric Pro 2, les modèles qui ont succédés à sa M365 Pro. Parmi les nouveautés, on retrouve entre autre un moteur plus performant qui offre dorénavant une puissance de 300W pouvant atteindre les 600W lorsqu'il s'agit de grimper les pentes. En comparaison, la Mi Scooter 1S dispose respectivement de puissances de 250W et 500W. Notez que Xiaomi a également intégré un mode d’autonomie d’énergie pour éviter de perdre de la charge les jours où vous n’utilisez pas la trottinette.

Amélioration au niveau du freinage sur la partie arrière de la trottinette. Cette nouvelle mouture embarque dorénavant un système eABS avec double frein à disque. Cela améliore significativement le freinage mais aussi le contrôle de la trottinette. Concernant son autonomie, elle est capable de parcourir 30 kilomètres grâce à sa batterie 36 V de 7,6 Ah et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Soit la limite autorisée en France.

Pour le reste, la Xiiaomi Mi Electric Scooter 3 est toujours certifiée étanche IP54, est dotée de roues gonflables de 8,5 pouces et embarque désormais un nouvel écran qui promet selon le constructeur, “un rendu plus unifié”. Pas de grande innovations par rapport au modèle précédent. Cela dit, Xiaomi réussi avec son Scooter 3 à proposer une trottinette électrique qui emprunte le moteur de la Mi Electric Scooter Pro 2 et le format et la batterie de la Mi Electric Scooter 1S.

