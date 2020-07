Xiaomi Mi Electric Scooter 1S pas cher : où la précommander au meilleur prix

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui succède à la mythique M365 arrive en France. Nouvelle version oblige, la trottinette électrique propose quelques améliorations héritées de la Mi Electric Scooter Pro de l’année dernière. Elle acceuille notamment un écran LED sur le tableau de bord. Voici où précommander la trotinnette au meilleur prix sur le web.

Xiaomi joue sur plusieurs marchés avec à chaque fois le même objectif : faire trembler les meilleurs acteurs en proposant des produits au rapport qualité prix imbattable. Lancée en 2018, la Xiami M365 ou Mi Scooter est devenue en quelques mois le best-seller des trottinettes électriques en France. Le constructeur a récemment lancé son successeur en Chine, la Xiaomi Mi Scooter 1S qui vient tout juste d’être annoncée pour le marché international.

Y a-t-il des raisons de craquer pour la nouvelle trottinette électrique ? Si vous possédez déjà la M365, la Xiaomi Mi Scooter 1S reprend l’essentiel de ses caractéristiques avec en plus quelques améliorations comme arguments pour tenter de convaincre les potentiels clients.

💰 Précommander la Xiaomi Mi Scooter 1S au meilleur prix

Il n’y en a qu’une seule pour l’instant. Darty détient l’exclusivité des précommandes et propose une réduction spéciale à cet effet. La Xiaomi Mi Scooter 1S est disponible à 419,99 € au lieu de 449,99 €. Vous réalisez donc une économie de 30 € sur le prix de lancement. La trottinette électrique sera officiellement en stock le 17 août 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PRECOMMANDER LA XIAOMI MI SCOOTER 1S SUR DARTY

Quelles sont les différences entre la Mi Scooter 1S et la Xiaomi M365 ? C’est évidemment la question qui préoccupe tous ceux qui possèdent déjà l’ancienne trottinette électrique. Nous répondons à la question dans la prochaine section.

🤔 Quelles différences entre la M365 et la Xiaomi Mi Scooter 1S ?

Les deux trottinettes électriques partagent les mêmes dimensions et le même poids qui sont respectivement de 108 x 43 x 114 cm et 12,5 kg. Une fois pliée, les dimensions passent à 108 x 43 x 49 cm. Le design des deux versions est essentiellement le même. La seule différence se trouve au niveau du guidon qui abrite désormais un écran LED, l’un des principaux défauts de la M365. Cette amélioration est héritée de la trottinette Xiaomi Mi Scooter Pro lancée l’année dernière.

Pour ce qui est des caractéristiques, la 1S reste sur un moteur de 250 W qui offre suffisamment de puissance pour gravir des pentes allant jusqu’à 14% d’inclinaison. Réglementation oblige, sa vitesse maximale est de 25 km/h. La batterie en ce qui la concerne est toujours d’une capacité de 7650 mAh pour une autonomie de 30 minutes, mais le constructeur annonce une meilleure durabilité. Le temps de chargement est par ailleurs réduit d’une demi-heure, passant de 5,5 h à 5h.

Comme vous pouvez le constater, il existe peu de différences entre la M365 et nouvelle Xiaomi Mi Scooter Pro. En passant à la version la plus récente, vous bénécifiez d’un écran LED de contrôle affichant constamment la vitesse, l’autonomie et le kilométrage de l’appareil, afin de maîtriser pleinement votre conduite lors de vos déplacements. Enfin, les différents modes de conduite proposés sur le nouvel engin sont Eco et Normal. Le mode Sport n’est donc plus disponible.