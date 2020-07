La famille Xiaomi Mi Electric Scooter s’agrandit ! Trois nouveaux modèles débarquent en France pour prendre la suite des M365 et M365 Pro : les Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, 1s et Essential. Ces trottinettes électriques nouvelle génération profitent toutes de nouveautés bienvenues pour encore améliorer l’expérience déjà convaincante proposée par Xiaomi en termes de mobilité urbaine.

À l’occasion d’une conférence en ligne dédiée à l’annonce d’une flopée de nouveaux produits pour le marché européen, lors de laquelle ont été présentés des smartphones entrée de gamme, un moniteur, des écouteurs ou encore le Mi TV Stick, Xiaomi a également lancé trois modèles nouvelle génération de Mi Electric Scooter, ses trottinettes électriques. Adeptes de mobilité urbaine, nous vous récapitulons tout ce que vous devez savoir sur les remplaçantes aux populaires M365 et M365 Pro, qui font désormais partie de notre sélection des meilleures trottinettes électriques.

Mi Electric Scooter Pro 2

La solution la plus haut de gamme présentée par Xiaomi est la Mi Electric Scooter Pro 2. Il s’agit du successeur de la Mi Electric Scooter Pro (M365 Pro), qui a fait un carton en termes de ventes. Si bien que le fabricant a jugé bon de ne quasiment pas faire évoluer sa trottinette. Esthétiquement, on trouve peu de différences entre la Mi Electric Scooter Pro 2 et la Mi Electric Scooter Pro, qui semblent partager un design identique. D’ailleurs, elles font toutes les deux le même poids, à savoir 14,2 kilogrammes, et la Mi Electric Scooter Pro 2 conserve les mêmes dimensions que son aînée : 113 x 43 x 118 cm dépliée et 113 x 43 x 49 cm une fois dépliée.

Les fiches techniques sont également très semblables entre les deux modèles. La Mi Electric Scooter Pro 2 est en effet annoncé avec un moteur de 300W lui permettant de rouler jusqu’à 25 kilomètres par heure et de gravir des pentes inclinées à 20%, le tout avec une autonomie annoncée de 45 kilomètres grâce à une batterie de 474 Wh.

Les deux pneus de 8,5 pouces sont accompagnés d’un système de double freinage pour la sécurité. Comme sur la M365 Pro, un écran LCD est intégré afin de contrôler en un coup d’œil des informations comme la vitesse, le niveau de batterie ou le mode de conduite actif.

Les améliorations sont donc peu nombreuses sur cette nouvelle génération de trottinette premium Xiaomi. La marque s’est contentée de quelques améliorations de conception pour éviter des problèmes que pouvaient rencontrer les utilisateurs sur certaines séries de la première Mi Electric Scooter Pro. On remarque tout de même l’intégration d’un phare avant plus puissant de 2W, contre 1W précédemment, et un garde-boue revisité. La lumière arrière est aussi plus performante, et des réflecteurs ont été ajoutés à l’avant, sur les côtés et à l’arrière de la trottinette.

Mi Electric Scooter 1S

Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités offertes par un Mi Electric Scooter Pro 2, le Mi Electric Scooter 1S est une bonne alternative pour économiser quelques euros. Elle dispose d’un moteur de 250W moins puissant que celui de la Mi Electric Scooter Pro 2, mais qui lui permet tout de même d’atteindre les 25 kilomètres par heure, ce qui est on le rappelle la vitesse limitée réglementaire en France pour ce genre de véhicule. Le Mi Electric Scooter 1S n’est par contre capable de monter que des côtes ne dépassant pas les 14%.

L’autonomie est moins généreuse sur ce modèle, sur lequel elle descend à 30 kilomètres. On retrouve les mêmes roues de 8,5 pouces, toujours avec le système de freinage antiblocage régénératif E-ABS à l’avant et le frein à disque pour la roue arrière. Ce modèle profite aussi d’un écran de contrôle.

La Mi Electric Scooter 1S bénéficie au demeurant des mêmes nouveautés que la Mi Electric Scooter Pro 2 : phare avant de 2W, meilleure lumière à l’arrière, réflecteurs de tous les côtés et nouveau garde-boue. Elle est par contre un peu plus facile à transporter avec ses 12,5 kilogrammes.

Mi Electric Scooter Essential

Pour finir, Xiaomi propose une trottinette électrique entrée de gamme, qui fait forcément quelques concessions par rapport à l’expérience disponible avec les Mi Electric Scooter Pro 2 et 1S, mais qui a le mérite de ne pas coûter plus de 300 euros.

La Mi Electric Scooter Essential embarque un moteur de 250W, mais qui permet moins de fantaisies que celui qui équipe la Mi Electric Scooter 1s. Le véhicule est en effet limité à 20 kilomètres par heure et seules les pentes de moins de 10% peuvent être parcourues avec son aide.

Côté autonomie, on est bien en dessous des deux grandes sœurs avec une endurance de 20 kilomètres. La faute à une petite batterie de 183Wh. Il faudra donc la recharger régulièrement, et elle peut se montrer juste si vous avez de longs trajets à effectuer. Ce modèle plus abordable conserve par contre l’écran LCD pour l’affichage des informations.

Pas de changement en ce qui concerne les roues et le freinage, tout est identique aux Mi Electric Scooter 2 Pro et Mi Electric Scooter 1s à ce sujet. Idem en ce qui concerne les nouveautés en termes de lumières et réflecteurs citées précédemment, la Mi Electric Scooter Essential y a droit elle aussi. Pour le transport, elle est un peu plus légère que les autres propositions de Xiaomi avec ses 12 kilogrammes.

Date de sortie

Il ne va pas falloir attendre longtemps de voir débarquer les nouvelles trottinettes électriques de Xiaomi. Le constructeur a fait savoir qu’elles seront commercialisées dans la deuxième moitié du mois d’août, annonçant ainsi une disponibilité pour la rentrée.

Plusieurs marchands français (Darty, Fnac) ont même d’ores et déjà commencé à proposer des précommandes. Dans ce cas, les premières livraisons sont prévues pour le 17 août.

Prix

Xiaomi a communiqué le prix de vente conseillé de ses trois nouveaux modèles de trottinettes électriques.

Mi Electric Scooter Pro 2 : 499,99 euros

Mi Electric Scooter 1S : 449,99 euros

Mi Electric Scooter Essential : 299,99 euros

Nous avons donc affaire à deux appareils premium, et à un véhicule plus abordable pour les utilisateurs moins exigeants ou qui ont un budget serré. De quoi couvrir une plus grande étendue de besoin et de ne pas laisser pas laisser une catégorie de consommateurs sur le bord de la route.

À noter que la Mi Electric Scooter 1S est disponible en précommande au prix de 419,99 euros au lieu de 449,99 euros sur les sites de la Fnac et Darty. Les deux autres modèles ne bénéficient pas de réduction de tarif pour une précommande.