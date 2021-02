Redmi Note 10 : on en sait plus sur le prochain smartphone Xiaomi, sortie prévue le 4 mars 2021

Le Redmi Note 10 continue de se dévoiler, avec cette fois des informations officielles venant de Xiaomi. Le constructeur chinois a en effet mis en ligne un teaser de son nouveau smartphone, révélant notamment un capteur selfie niché dans un trou de l’écran et un indice d’étanchéité IP 52. La présentation est prévue pour le 4 mars prochain.

La date de sortie du Redmi Note 10 se rapproche. Avec une présentation officielle prévue pour le 4 mars prochain, Xiaomi s’empresse de teaser son prochain smartphone. Les nouvelles informations nous viennent de nouveau d’Inde, pays qui a déjà confirmé le lancement du dernier-né du constructeur chinois. Le site de celui-ci s’est vu doté d’une toute nouvelle page d’accueil, qui en révèle un peu plus sur le 10e modèle de la gamme.

Sur les images disponibles, on constate ainsi un design plus léger que chez ses prédécesseurs. On y découvre un écran troué qui vient accueillir le capteur selfie, protégé par un verre Gorilla Glass. Les capteurs arrière, eux, sont nichés sur une petite bosse au milieu de l’appareil. On remarque aussi la présence d’un scanner d’empreintes à l’avant. La marque indique également un indice d’étanchéité IP 52 pour son nouveau smartphone.

La fiche technique du Redmi Note 10 a déjà fuité

Seule autre information disponible pour le moment : d’après les observations, le dos du smartphone semble incurvé, tandis que son écran est plat. C’est que l’on connaît déjà une bonne partie de la fiche technique du Redmi Note 10. L’année dernière, une fuite a révélé que l’appareil est équipé d’un écran OLED 6,57” d’une résolution de 2400 x 1080 pixels. On devrait également retrouver une puce 5G, ainsi que 6 ou 8 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de mémoire selon les modèles.

Pour le SoC, de récentes rumeurs indiquent que Xiaomi pourrait recycler les Snapdragon 855 et 730 sur ses prochains milieu de gamme. Le constructeur chinois confirme la présence d’un processeur Qualcomm sur son site, sans en dire plus pour le moment. Il faudra probablement attendre le 4 mars pour avoir les véritables caractéristiques du prochain Redmi. D’ici là, la firme promet déjà une « charge plus rapide » et un son « haute résolution certifié ».

Source : Xiaomi