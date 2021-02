Galaxy S21 Ultra : le modèle européen Exynos a une meilleure autonomie selon ce benchmark

Le Galaxy S21 Ultra se décline en deux versions : un modèle équipé d'un Snapdragon 888, et un autre doté d'un Soc Samsung Exynos 2100. La chaîne YouTube PBKReviews a procédé à un nouveau test pour déterminer quelle version est la plus endurante.

Comme vous le savez probablement, la carrière des Galaxy S20 a été entachée par des problèmes de batterie et d'autonomie, liés notamment au fait que les versions européennes et américaines étaient équipées avec deux processeurs différents : l'Exynos 990 pour les utilisateurs européens, et le Snapdragon 865 pour les utilisateurs américains.

Après de multiples tests d'endurance, il s'avérait que les Galaxy S20 européens se déchargeaient jusqu'à 35% plus vite que leurs homologues américains. Bien conscient du problème, Samsung a rectifié le tir sur les Galaxy S21 avec un nouveau processeur maison gravé en 5nm : l'Exynos 2100. Les premiers tests d'autonomie ont démontré une nette amélioration dans ce domaine, avec notamment 24% de batterie après 12 heures d'utilisation intensive (navigation, photo, vidéo, mode 120 Hz activé, etc.).

Or, la chaîne YouTube PRB Reviews a publié ce mardi 2 février 2021 un nouveau test d'endurance sur sa chaîne. Ici, le vidéaste met sur le banc d'essai deux Galaxy S21 Ultra, l'un équipé avec un Exynos 2100 et l'autre avec un Snapdragon 888, le dernier Soc en date de Qualcomm. Pour ce test, les deux smartphones ont été chargés à 100%.

Après un premier test effectué sur un écran blanc, le vidéaste a fait appel à l'application Generic Battery Drainer pour éprouver les batteries des deux appareils. Cette appli permet d'activer différentes fonctions du smartphone afin de déterminer son endurance. D'abord, le testeur a choisi de simuler des calculs sur le GPU et le CPU des deux smartphones, et ce pendant 8 minutes. Les deux appareils affichent 93% de batterie.

En guise d'épreuve finale, le vidéaste a activé l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur Generic Battery Drainer (activation du Flash, verrouillage de l'écran et mode veille désactivés, calculs sur le GPU et le CPU, GPS, Wi-Fi et Bluetooth activé). Après 8 minutes de test, l'Exnos 2100 affiche 89 % de batterie, contre 87% pour le Snapdragon 888. Certes, la différence n'est pas énorme, mais cela confirme les avancées effectuées par Samsung sur la gestion et la consommation de l'énergie sur l'Exynos 2100.

Côté température, le S21 Ultra avec le Snapdragon 888 atteint une température de 50°C, contre 46,6°C pour la version équipée avec l'Exynos 2100. Ce qui suggère une fois de plus une meilleure gestion de l'énergie par l'Exynos 2100. Une bonne nouvelle, quand on se souvient des piètres performances de l'Exynos 990 dans ce domaine.