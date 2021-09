Xiaomi Automobile : la première voiture électrique débarquera en 2024

Xiaomi a depuis peu officialisé l'existence de sa division automobile : Xiaomi Automobile. D'après plusieurs médias chinois, la première voiture électrique du constructeur sera lancée lors du premier semestre 2024. Trois autres véhicules sont prévus les trois années suivantes.

Face au succès de Tesla et l'électrification massive des véhicules de nombreux constructeurs, des grands noms de la Tech ont décidé de se lancer à leur tour sur le marché des véhicules électriques. C'est le cas d'Apple qui devrait lancer son Apple Car en 2024 ou encore de Huawei, qui a d'ailleurs reçu en août 2021 l'autorisation d'acheter des composants américains pour sa future voiture électrique.

De son côté, Xiaomi a officialisé l'existence de sa division automobile il y a quelques semaines : Xiaomi Automobile. Cette filiale sera dirigée par Lei Jun, PDG actuel du groupe. Le constructeur chinois montre déjà de grandes ambitions, avec un capital social de 1,3 milliard d'euros. D'après les récentes déclarations du responsable, le groupe prévoit de mettre sur la table pas moins de 8,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour développer ses activités sur le marché des véhicules électriques.

Cette somme astronomique sera notamment utilisée pour accélérer la fabrication de la première gamme de véhicules électriques de la marque, sans oublier le développement de toutes les technologies associées. En outre, Xiaomi a également prévu de racheter plusieurs startups spécialisées pour l'aider dans ce chantier pharaonique. Avec un objectif fixé à 900 000 véhicules écoulés lors des trois premières années d'activité de Xiaomi Automobile, il est logique de voir la compagnie chinoise investir autant d'argent.

Xiaomi lancerait sa première voiture électrique en 2024

Et d'après de récentes déclarations de nombreux médias chinois, la première voiture électrique de Xiaomi Automobile devrait être lancée lors du premier semestre 2024. S'en suivront ensuite trois autres véhicules, à raison d'une nouveau modèle par an. Concernant les capacités de production du constructeur, il serait question de deux sites principaux. La première usine, située à Pékin, pourrait être rachetée à Borgward, constructeur germano-chinoise en faillite depuis début 2021.

Ce site offre une capacité de production de 180 000 véhicules par an. Quant au second site, Xiaomi serait actuellement en discussion pour le construire à Wuhan, en Chine. Pour rappel, Xiaomi a récemment annoncé le prix de sa future voiture électrique. En Chine, le véhicule sera proposé entre 100 000 et 300 000 yuans selon les versions. Après conversion, cela donne entre 12 853 et 38 552 euros hors taxe.

