Xiaomi révèle prix de sa première voiture électrique

Xiaomi vient de lever le voile sur le prix de sa future voiture électrique. Plusieurs années avant la commercialisation, le fabricant chinois a douché les espoirs des fans : la voiture ne sera pas aussi abordable qu'espéré. Dans la foulée, la marque a évoqué le type de véhicule en cours de développement.

Il y a quelques jours, Xiaomi a annoncé l'arrivée de sa première voiture électrique. Confirmant les rumeurs apparues sur la toile au cours des derniers mois, le groupe chinois a annoncé officiellement le développement d'une gamme complète de véhicules électriques. Pour mener à bien le projet, Xiaomi investira jusqu'à 10 milliards de dollars en l'espace de 10 ans. Lors de l'annonce, le fabricant n'a pas divulgué d'informations sur les fonctionnalités de la future voiture électrique, le design ou encore son prix.

Dans le cadre d'une séance de questions et réponses en direct sur le réseau social Weibo, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a lâché quelques informations sur le projet. Dans un premier temps, le dirigeant a révélé que la première voiture de Xiaomi sera soit une berline soit un SUV. Les rumeurs apparues début d'année évoquaient d'ailleurs un cette dernière option.

La voiture électrique de Xiaomi coûtera plus de 12 000 euros

Surtout, Lei Jun a révélé le prix de la future voiture de Xiaomi. En Chine, le véhicule sera commercialisé entre 100 000 et 300 000 yuans chinois. Evidemment, le fabricant proposera des finitions et des options différentes susceptibles de faire monter ou descendre le tarif.

En Europe, la voiture électrique devrait donc être vendue entre 12 853 et 38 552 euros hors taxe. Comme toujours, les taxes locales et les taxes d'importation vont gonfler le prix sur le marché européen. Quoi qu'il en soit, la voiture de Xiaomi ne s'annonce pas aussi abordable que prévu. Pour l'heure, notez que Xiaomi n'a pas confirmé l'arrivée de sa voiture en dehors de son pays natal.

Pour mémoire, la voiture de Xiaomi n'arriverait pas sur le marché chinois avant 2023. Les développement devrait démarrer sous les chapeaux de roues dans les semaines à venir. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.