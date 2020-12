Apple Car : vers un lancement en septembre 2021 ?

L'Apple Car, la première voiture électrique d'Apple, se fait toujours aussi discrète. Néanmoins et selon des révélations du journal Economic Daily News, le véhicule de la marque à la pomme pourrait débarquer plus tôt que prévu, dès le mois de septembre 2021.

L'Apple Car fait partie de ces projets mystérieux de la marque à la pomme. Le premier véhicule électrique de la firme de Cupertino fait l'objet de rumeurs, de dépôt de brevet et de bruits de couloir depuis plusieurs années maintenant. Seulement et pour l'instant, le constructeur n'a pas encore fait d'annonce officielle à son sujet.

Mais selon des déclarations de plusieurs fabricants reprises par le journal taïwanais The Economy Daily News, le premier véhicule électrique d'Apple pourrait débarquer plus tôt que prévu, dès le mois de septembre 2021. Surprenant lorsque l'on sait que les analystes tablaient jusqu'alors sur un lancement de l'Apple Car en 2023, pas avant.

À lire également : Découvrez la première vraie station-service 100% dédiée aux voitures électriques

Découvrez la première vraie station-service 100% dédiée aux voitures électriques

Un fabricant annonce un lancement en septembre 2021

Selon une source travaillant pour un fabricant de pièces automobiles taïwanais, Apple aurait demandé à ses différents sous-traitants de se préparer à la production de masse des composants de l'Apple Car, pour un lancement pour le second semestre 2021. Cette même source ajoute également que la marque à la pomme a d'ores et déjà commencé à tester discrètement des dizaines de prototypes de l'Apple Car sur les routes californiennes aux États-Unis.

En 2018, Apple avait reçu l'autorisation de l'État californien pour tester des véhicules autonomes. Les premiers essais avaient d'ailleurs été entachés par un accident entre une voiture autonome Apple et une Nissan Leaf. Pour autant, il convient de prendre ces révélations avec des pincettes.

Pour l'heure, The Economic Daily News est le seul média à avoir évoqué cette fenêtre de sortie. Et si le journal a vu juste à de multiples reprises, notamment concernant l'IPhone SE 2020 ou l'iPad Pro 11″, la publication a également eu son lot de ratés. En cette période de crise sanitaire, un lancement de l'Apple Car en septembre 2021 paraît utopique. En revanche, il est plus que probable qu'Apple cherche à tester ses capacités de production en pièces automobiles, en prévision d'une présentation fin 2021 pour une commercialisation courant 2022. L'avenir nous le dira.