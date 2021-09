Speeder : la première moto volante arriverait en 2023 à 381 000 dollars

La première moto volante au monde pourrait être entre les mains des consommateurs d'ici deux ans seulement, grâce à l'invention révolutionnaire de Jetpack Aviation “The Speeder”. On pourrait voir le véhicule circuler dans les airs d'ici 2023.

Comme le rapporte RobbReport, Jetpack Aviation, qui fabrique déjà des jetpacks, vient d'annoncer la réussite du vol d'essai de son prototype de moto volante à réaction. Nommée « The Speeder », la moto avait été dévoilée en 2019 dans une vidéo qui présentait la vision de l’entreprise concernant l'avenir des transports.

Celle-ci est alimentée par quatre turboréacteurs capables de la propulser jusqu’à 4600 mètres d’altitude. La moto peut également rester en position stationnaire, comme un hélicoptère. Au total, ces motos volantes seraient en mesure de transporter entre 135 et 270 kg de charge, et seraient dotées d’un système permettant de stabiliser automatiquement l’appareil dans les airs.

Plusieurs motos Speeder arriveront dès 2023

Le PDG de la société a déclaré que la première version de la moto sera lancée dans les deux ans, tandis que la deuxième version sera lancée six mois plus tard. Il ajoute que « la version ultralégère serait limitée à 96 km/h (à cause des règles de la FAA) et à une durée de vol de 15 minutes. La version expérimentale nécessiterait une licence de pilote de base pour voler. La vitesse de cette version serait d'environ 402 km/h avec une durée de vol d'environ 35 minutes ».

On peut tout de même se demander si l’entreprise sera bien capable de faire voler ses appareils en 2023, puisque les réglementations relatives aux aéronefs personnels sont encore inexistantes à l'heure actuelle. Hyundai est un peu plus prudent concernant la date, puisque le constructeur automobile coréen avait annoncé que les voitures volantes ne seraient réalité qu’en 2030. Des tests plus intensifs seront actuellement menés, et l’entreprise a déjà conclu un partenariat avec Prometheus Fuels pour n’utiliser que du carburant neutre en carbone.

Quoi qu’il en soit, les précommandes sont déjà ouvertes pour ceux qui veulent essayer la moto. Son prix risque d’en rebuter plus d’un, puisqu’il faudra débourser 381 000 dollars pour se procurer un exemplaire. Une avance de 10 000 dollars est demandée lors de la précommande de cette moto futuriste.

