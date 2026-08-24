Éclipse lunaire en France : quand et comment observer le dernier grand spectacle céleste de cet été

La voûte céleste du mois d’août s’est déjà parée de deux de ses plus beaux costumes : une éclipse solaire – totale ou partielle selon l’endroit où vous vous trouviez – et le pic des Perséides. Mais le ciel estival nous réserve encore une surprise : une éclipse lunaire. Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter de cet événement céleste rare.

Nous sommes actuellement en saison d’éclipses. Bien qu’il s’agisse d’événements célestes rares, ils n’en restent pas moins prévisibles – nous sommes désolés si cela ampute un peu de leur magie. Voyons tout de même le verre à moitié plein : cela permet de ne pas les manquer.

Le 12 août dernier, nous avons assisté à une éclipse solaire totale – elle était partielle en France. Une éclipse lunaire va donc suivre, inéluctablement, à la prochaine Pleine Lune. De quelle nature sera-t-elle ? Comment l’observer ? Quand ? On vous dit tout dans cet article.

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Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune. La Planète bleue bloque donc la lumière de son Étoile, qui éclaire d’ordinaire son satellite naturel. L’ombre projetée par la Terre vient alors assombrir la Lune, qui prend une teinte cuivrée, lorsqu’elle traverse cette zone.

Comme pour les éclipses solaires, celles lunaires sont de différentes natures : elles peuvent être totales – c’est ce qu’on appelle une Lune de sang –, partielles ou pénombrales. La prochaine sera partielle. Ce n’est pas pour autant qu’elle sera sans intérêt. Au contraire, elle vaudra le coup d’œil : avec 93 % du diamètre de la Lune plongé dans l’ombre (on parle de magnitude 0,93), on s’approche de l’éclipse lunaire totale. Encore faut-il savoir où et quand observer… Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine éclipse lunaire.

Quand regarder l’éclipse lunaire du 28 août

La prochaine éclipse lunaire aura lieu lors de la prochaine Pleine Lune, c’est-à-dire la nuit du 27 au 28 août – et plus précisément au petit matin, le vendredi. Plusieurs étapes scanderont l’événement, mais seuls les lève-tôt pourront en profiter.

D’après le site La Chaîne météo, le début de la représentation sera subtil : la Lune entrera sur la scène de la pénombre créée par la Terre vers 3 heures 23. Mais ce n’est que vers 4 heures 33 que notre satellite naturel se parera de l’ombre terrestre. Et ce n’est qu’aux alentours de 6 heures 13 qu’aura lieu le climax du spectacle.

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Bonne nouvelle : cette éclipse lunaire partielle sera visible partout en France. Cependant, certaines régions seront privilégiées, à savoir l’ouest et le sud-ouest de l’Hexagone.

Et, où que vous soyez en France métropolitaine, il est recommandé de choisir un poste d’observation bénéficiant d’un horizon ouest-sud-ouest parfaitement dégagé. En effet, le maximum de l’éclipse lunaire interviendra lorsque notre satellite naturel sera déjà très bas.

Pour contempler cet événement, vos meilleurs alliés seront vos yeux : si les éclipses solaires nécessitent des lunettes de protection spécialement conçus à cet effet, leurs homologues lunaires en sont dispensées.

Et, comme pour tous les spectacles célestes, il est recommandé de privilégier un endroit dépourvu d’obstacles visuels, tels que des arbres et des immeubles et avec le moins de pollution lumineuse possible – veillez donc à ne pas en créer vous-mêmes.

On peut également vous conseiller de prévoir de quoi vous couvrir, les aurores pouvant être un peu fraîches. Il n’y a, par ailleurs, plus qu’à espérer que le temps ne vienne pas gâcher la fête : les nuages et la pluie pourraient venir ternir l’expérience.