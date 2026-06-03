L’iPhone 18 Pro corrigerait enfin l’injustice que subissaient les Européens depuis des années

Les Européens héritent depuis des années d'iPhone moins endurants que les autres. Une fuite annonce un possible revirement avec l'iPhone 18 Pro. Apple s'apprêterait enfin à corriger ce vieux déséquilibre.

apple iphone 17 pro max test

L'autonomie reste un critère décisif pour choisir un smartphone haut de gamme. Chaque génération promet de tenir une journée entière sans recharge. Apple travaille cet aspect à chaque nouveau modèle, avec des gains souvent modestes. Notre test complet de l'iPhone 17 Pro Max avait confirmé une endurance solide, portée par une grosse batterie. La firme ne propose pourtant pas la même capacité partout dans le monde. Tout dépend du marché et du type de carte SIM utilisée.

Cette différence pourrait justement profiter à l'Europe avec le prochain iPhone 18 Pro. Une fuite venue de Chine évoque une nouvelle répartition des capacités selon les régions. Une grosse batterie fait désormais vendre par millions, comme l'a prouvé Honor récemment. Pour ce modèle, ce détail technique pèserait lourd aux yeux des utilisateurs européens. Tout dépendrait de la présence ou non d'un tiroir SIM physique.

L'Europe basculerait sur la version eSIM de l'iPhone 18 Pro pour gagner une plus grosse batterie

L'iPhone 18 Pro existerait en deux capacités de batterie selon le marché. Selon le célèbre informateur Digital Chat Station sur Weibo, la version eSIM atteindrait 4 288 mAh. Le modèle équipé d'un tiroir SIM se limiterait à 4 056 mAh. La hausse reste modeste face au modèle de l'an dernier. La version eSIM gagnerait environ 36 mAh, le modèle chinois près de 68 mAh. La firme reprendrait donc la stratégie déjà testée un an plus tôt.

L'enjeu dépasse ces quelques milliampères. La fuite évoque surtout une extension du modèle eSIM à l'Europe. Les Européens recevraient alors la version la plus endurante, longtemps réservée aux États-Unis. La puce A20 Pro, gravée en 2 nm, promet aussi une meilleure efficacité énergétique. Le nouveau modem maison réduirait encore la consommation au quotidien. De quoi tenir plus longtemps sans forcément gonfler la batterie. Le constructeur résisterait toutefois au silicium-carbone, déjà adopté par de nombreux smartphones Android. Le modèle Pro Max viserait pour sa part une capacité record, proche de 5 200 mAh. La présentation officielle est attendue en septembre prochain. Pour une fois, le Vieux Continent ne serait plus le dernier servi.


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