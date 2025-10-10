Le Xiaomi 17 Ultra sort les muscles, cette fuite nous révèle son bloc photo monstrueux

Le futur smartphone le plus ambitieux de Xiaomi se dévoile déjà. Alors que la marque prépare le lancement du 17 Ultra, une fuite révèle la composition impressionnante de son module photo. Et elle promet un grand saut technologique.

Xiaomi ne cache plus son ambition de rivaliser directement avec Apple. Après avoir volontairement sauté le chiffre 16 pour aligner sa gamme avec les iPhone 17, la marque chinoise s’apprête à lancer son prochain modèle Ultra. Le Xiaomi 17 Ultra viendra compléter une série déjà bien installée avec les 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Ce nouveau modèle devrait incarner le haut du haut de la gamme, comme le 15 Ultra avant lui.

D’après les informations publiées par le leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 17 Ultra sera équipé d’un impressionnant module photo à quatre capteurs. Le dispositif combinerait un capteur principal de 200 Mpx et trois autres capteurs de 50 Mpx chacun. Le téléobjectif périscopique bénéficierait d’une nouvelle technologie optique, tandis que le capteur principal offrirait une plage dynamique nettement améliorée. L’un des capteurs devrait être dédié à l’ultra grand-angle, les deux autres à la photographie zoom.

Xiaomi prépare un module photo avec un capteur de 200 MP et trois autres de 50 MP pour le 17 Ultra

Selon Digital Chat Station, les deux versions du 17 Ultra partageront les mêmes capteurs et objectifs, mais le modèle le plus haut de gamme intégrera des fonctions d’imagerie inédites. Xiaomi chercherait à dépasser les performances déjà remarquées du 15 Ultra, qui avait impressionné grâce à son capteur Sony IMX989 d’un pouce. La marque mise à nouveau sur la photographie pour se démarquer, dans un marché où la concurrence avec Samsung et Apple reste féroce. Le constructeur travaillerait également sur une optimisation logicielle poussée, avec un nouveau traitement d’image basé sur l’intelligence artificielle pour améliorer la netteté et la gestion de la lumière.

Le lancement du Xiaomi 17 Ultra est attendu dans les prochains mois. Si les informations du leaker se confirment, le smartphone pourrait devenir l’un des modèles les plus avancés du moment en matière de photo mobile. En associant des capteurs haute résolution à une optique périscopique inédite, Xiaomi veut rappeler qu’elle n’est pas seulement une suiveuse des iPhone, mais une marque capable de bousculer les références du secteur.