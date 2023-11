Le Xiaomi 12 est à moitié prix pour le Black Friday

Lancé à 899 €, le Xiaomi 12 s’obtient en ce moment pour une fraction de son prix initiale. Pour le Black Friday, Amazon a simplement divisé son prix par deux. Il est à 419 € en ce moment.

Parmi les offres les plus intéressantes que nous avons dénichées pour vous à l’occasion du Black Friday sur Amazon, il y a cette réduction que le site accorde sur le Xiaomi 12. Lancé l’année dernière, ce smartphone haut de gamme n’a rien perdu de son intérêt et reste l’un des modèles les plus compétitifs du marché.

Il l’est encore plus quand son prix s’effondre comme neige au soleil. C’est le cas actuellement chez Amazon qui propose le smartphone à seulement 419 €, pendant le Black Friday. Il y a fort à parier qu’il ne restera pas longtemps à ce prix.

Grosse baisse de prix sur le Xiaomi 12, un smartphone haut de gamme toujours au top

Même s’il baissait par moment, le prix du Xiaomi 12 tourne habituellement autour de 800 euros sur Amazon. Mais c’est la première fois que nous le voyons passer tout juste sous la barre des 420 €, et c’est son meilleur prix actuellement sur tout le web qui est embrasé par les offres brulantes du Black Friday.

Venons-en aux caractéristiques du smartphone. Le Xiaomi 12 est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1, une puce toujours aussi véloce en 2023 et qui est ici accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cette configuration fait de lui un smartphone taillé pour tous les combats, et notamment pour les tâches intensives comme les jeux vidéo 3D.

La partie photo n’est pas en reste. Comme nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 12, le smartphone dispose d’un bon capteur photo qui lui permet d’assurer de belles prises de jour comme de nuit.

Enfin, ce modèle dispose d’une batterie de 4500 mAh qui tient facilement la journée, voire deux. La charge rapide est d’une puissance de 67 W, de quoi faite le plein à partir de zéro en un peu plus de 30 minutes.