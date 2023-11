Black Friday : le graveur laser Creality Falcon2 à prix imbattable chez GeekBuying

Le Black Friday chez GeekBuying apporte des réductions incroyables sur les graveurs laser, notamment le Creality Falcon2, maintenant à un prix défiant toute concurrence.

Découvrez dès maintenant le Black Friday chez GeekBuying et profitez d’une offre exceptionnelle sur le graveur laser Creality Falcon2, désormais proposé à 569 € au lieu de 1 223,66 €. Cette réduction de 54% est disponible grâce au code promo NNNFRCRF22, rendant ce graveur laser haut de gamme accessible à un prix nettement plus abordable.

Le Creality Falcon2 : un graveur laser d’exception à prix cassé

Le Creality Falcon2 brille par sa technologie de pointe. Équipé d'une puissance de 22W, il tire parti de la technologie FAC de compression de spot pour optimiser la performance de ses quatre diodes laser de 6W. Cette conception avancée permet une vitesse de gravure ultra-rapide de 25 000 mm/min, doublant ainsi la productivité par rapport aux modèles standards.

Sa fonctionnalité d'assistance aérienne intégrée est une innovation majeure. Elle offre la possibilité de régler manuellement ou automatiquement le débit d'air, optimisant ainsi la clarté de la gravure en éliminant la fumée et en protégeant la lentille du laser. Ce graveur laser est également compatible avec une variété de systèmes et de logiciels, notamment Windows, macOS, LaserGRBL et LightBurn, ce qui le rend extrêmement flexible pour différentes applications.

En outre, la conception du Falcon2 facilite grandement son assemblage et sa mise en œuvre. Avec seulement trois étapes pour l'assemblage complet, les utilisateurs peuvent rapidement commencer à créer avec cet appareil. La possibilité de créer hors ligne grâce à une carte TF ajoute à sa commodité, permettant aux utilisateurs de travailler dans divers environnements.

Cette offre Black Friday sur le Creality Falcon2 chez GeekBuying représente une opportunité en or pour les professionnels et les amateurs de gravure laser, leur permettant d'acquérir un équipement de pointe à un prix très compétitif.

Une sélection de graveurs laser à prix réduit chez GeekBuying

Pour le Black Friday, GeekBuying ne s’arrête pas là et élargit ses promotions avec des réductions impressionnantes sur une sélection de graveurs laser. Outre le Creality Falcon2, les clients peuvent profiter de prix réduits sur d'autres modèles de qualité, tels que le SCULPFUN S30 Pro Max, le SCULPFUN S30 Ultra et le LaserPecker 2 Pro.

Le SCULPFUN S30 Pro Max, proposé à 504 € (réduction de 42% avec le code NNNFRPROMAX), est un appareil polyvalent avec une précision de gravure de 0.05mm. Sa zone de gravure de 370mm*363mm, extensible jusqu'à 935x905mm, et son cadre en alliage d'aluminium robuste en font un choix durable pour divers projets de gravure. Il est équipé d'une buse d'air assistée intégrée et d'une carte mère 32 bits pour une efficacité de coupe améliorée.

Le SCULPFUN S30 Ultra, disponible à 799 € (35% de réduction avec le code NNNS30ULTRA30), se distingue par sa grande zone de gravure de 600x600mm et ses options laser de 11W, 22W et 33W. Il comprend un interrupteur d'arrêt d'urgence, un verrou de sécurité enfant, et un moteur pas à pas de 42 bits pour une précision de coupe de niveau industriel. De plus, sa lentille de protection remplaçable et sa buse d'air assistée à haute pression renforcent sa performance et sa longévité.

Enfin, le LaserPecker 2 Pro, disponible à 740,80 € (40% de réduction avec le code NNNFRL2PRO), est un graveur laser portable de 5 watt connu pour sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Il intègre la dernière technologie de laser diode NICHIA à spot comprimé de 450nm. Conçu pour une flexibilité maximale, il offre une large et précise zone de gravure adaptée à une variété de projets. Sa haute résolution, pouvant atteindre 2K, assure une précision remarquable dans les détails de gravure. Ce modèle se distingue par sa vitesse de gravure réglable, allant de 6 mm/s à 600 mm/s, et sa capacité à prévisualiser le travail à 3750 mm/s. Compatible avec une vaste gamme de formats de fichiers et fonctionnant sur les systèmes Android, iOS, Windows et Mac OS, le LaserPecker 2 Pro est un outil idéal pour les créatifs en déplacement, alliant performance, portabilité et facilité d'utilisation.

Le Black Friday chez GeekBuying : 72h de prix cassés

Le Black Friday chez GeekBuying ne se limite pas aux graveurs laser. Le site propose une vaste gamme de réductions sur de nombreux produits. Les consommateurs peuvent utiliser différents codes promo pour bénéficier de remises en fonction du montant de leur achat :

GKB23BF50E pour une remise de 50 € tous les 550 € d'achat

GKB23BF25E pour 25 € de remise tous les 300 € d'achat

GKB23BF20E pour 20 € de remise tous les 200 € d’achat

GKB23BF10E pour 10 € de remise tous les 100 € d’achat

GKB23BF3E pour 3 € de remise tous les 20 € d’achat

En plus de ces remises, des économies supplémentaires sont disponibles pour les paiements effectués via PayPal, Klarna, ou carte de crédit/débit :

30 € de remise supplémentaire dès 800 € d'achat

15 € de remise supplémentaire dès 400 € d'achat

10 € de remise supplémentaire dès 250 € d'achat

Ces offres rendent les achats sur GeekBuying particulièrement attractifs durant le Black Friday, offrant aux consommateurs la possibilité de réaliser des économies substantielles sur une grande variété de produits. Que ce soit pour des gadgets technologiques, des appareils ménagers, ou des accessoires de mode, GeekBuying est une destination de choix pour les chasseurs de bonnes affaires lors de cette période de soldes annuelle.

