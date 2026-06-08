Xbox Series X : Microsoft lance une édition limitée pleine de nostalgie pour fêter les 25 ans de sa console

Microsoft a profité de son Xbox Showcase ce week-end pour dévoiler une nouvelle édition limitée de sa Xbox Series X. Anniversaire oblige, celle-ci revient aux racines de la marque Xbox avec un design vert tout en transparence.

xbox series X25

Comme à son habitude, le Xbox Showcase tenu ce dimanche 7 juin a été un véritable condensé de grosses annonces. Pêle-mêle, nous avons pu découvrir la nouvelle date de sortie du prochain Fable, dont nous avons récemment appris le report, ainsi que celle du prochain A Plague Tale, mais surtout l'existence d'un nouveau Gears of War, d'un nouveau Halo, d'un nouveau Hellblade, bref, nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous ennuyer.

Au milieu de tout ça, une annonce a ravi les nostalgiques de la première heure. Si l'on peut difficilement regretter le design de la toute première Xbox et surtout de son horrible manette Duke, les années 2000 avaient tout de même cette géniale tendance à rendre leurs consoles transparentes, dévoilant les petits bijoux de technologie se cachant à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez également observer toutes ces puces et soudures de votre Xbox Series X.

Sur le même sujet — « C’est une bonne première étape » : la révolution XBOX est lancée, mais la route sera longue selon la PDG

Cette Xbox Series X en édition limitée est un bonbon de nostalgie

C'est en effet le “cadeau” (payant malgré tout) offert par Microsoft à ceux qui souhaitent fêter les 25 ans de la marque. Le constructeur a ainsi dévoilé sa Xbox Series X25, une Xbox Series X tout en transparence, disponible en édition limitée au mois de novembre prochain. La console se repeint entièrement en vert pour l'occasion et arbore un logo X25 sur sa plaque avant. Du reste, il s'agit de la même machine, embarquant 1 To de stockage.

« Des couleurs ABXY d'origine au vert intemporel, chaque détail renvoie aux débuts, y compris les boutons latéraux qui rendent hommage aux boutons noirs et blancs de la manette « Duke » originale », écrit Microsoft dans son communiqué de presse à propos de la manette. « Le boîtier arrière et le couvercle du compartiment à piles sont entièrement transparents, laissant apparaître le logo XBOX classique. »


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