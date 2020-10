Xbox Series X vs PS5 : Microsoft affirme qu’il est le seul à proposer des consoles “Full RDNA 2”

Dans un communiqué, Microsoft annonce que ses futures consoles next gen seront les seules à tirer pleinement parti des capacités de l'architecture RDNA 2, annoncée hier par AMD. Bien que la Xbox Series X utilise en effet les nombreuses technologies rendues possibles grâce aux RX 6000 Series, la PS5 bénéficie également de la puissance AMD.

À peine la conférence d'AMD, qui a vu l’annonce des RX 6900XT et RX 6800XT terminée que Microsoft rebondit dans un communiqué officiel. Andrew Goossen et Jason Ronald, deux responsables techniques chez Xbox, ont sauté sur l'occasion pour annoncer que les « Xbox Series X et S sont les seules consoles next gen à disposer de la prise en charge matérielle de toutes les capacités RDNA 2 présentées par AMD », assurant ensuite que la console atteint « un niveau de puissance, performance et compatibilité jamais vus”.

Les deux collègues en ont pour preuve les performances de la future Xbox sur des jeux comme Watch Dogs: Legions, en citant notamment l'utilisation du ray tracing, mais également sur Gear 5, 15% supérieures à celles de la première RDNA. “Dans notre quête pour mettre les joueurs et les développeurs au premier plan, nous avons choisi d’attendre la technologie la plus avancée de nos partenaires chez AMD avant de finaliser notre architecture”, explique Microsoft. Patience qui lui permet de proposer aux futurs joueurs (et développeurs) des technologies comme la « Variable Rate Shading », « Mesh Shaders » ou encore le « Sampler Feedback ».

La PS5 utilise également l'architecture RNDA 2

Sony a-t-elle donc perdu la guerre des consoles ? En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Bien que la firme n'ait pas souhaité étaler en détail la fiche technique de la PS5, nous savons déjà que la future console utilisera la nouvelle architecture d'AMD, le logo de celle-ci apparaissant sur le site consacré à RDNA 2. Néanmoins, il est possible que la console n'utilise pas cette dernière à sa “pleine” capacité.

Le plus souvent, les constructeurs de console utilisent en effet les technologies de leurs partenaires pour ensuite les adapter à leurs produits. C'est notamment ce qui permet à la Nintendo Switch de se mettre au Cloud Gaming avec des jeux haute définition. Ainsi, l'annonce de Sony concernant les capacités en ray tracing de la PS5 laissent penser que cela a été le cas pour cette dernière. Le “Geometry Engine”, décrit par Mark Cerny, architecte de la future console, ressemble lui aussi au “Mesh Shaders” décrit par AMD.

Il est donc possible que la PS5 propose des fonctionnalités similaires à celles annoncées par AMD et Microsoft. Réponse les 10 et 19 novembre.

