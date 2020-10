PS5, Xbox Series X : Sony a déjà clairement gagné la guerre des consoles, voici les chiffres

La PS5 et la Xbox Series X ont déjà pris le relais dans l'inévitable guerre des consoles en place depuis le lancement de la PS2 et de la Xbox première du nom. Une étude statistique du site SimilarWeb nous permet d'avoir un premier aperçu des préférences des joueurs, grâce notamment à la fréquentation des sites Playstation et Xbox. Sans surprise, la PS5 se montre plus populaire pour l'instant.

Ah la guerre des consoles, ce fameux conflit qui permet aux joueurs de s'écharper en toute quiétude dans la rubrique Commentaires, n'est pas prête de s'arrêter. Bien au contraire, l'arrivée de la PS5 et des Xbox Series X et Series S va remuer le couteau dans la plaie, entre Pro-Sony et Pro-Xbox.

Et histoire de raviver un peu les tensions entre les deux camps, le site SimilarWeb vient de publier une étude statistique portant non pas sur le line-up ou les caractéristiques techniques des deux consoles, mais sur la fréquentation des sites officiels de Playstation et Xbox. Ces données nous permettent de nous faire une première idée sur les attentes que mobilisent les deux machines.

Plus de visites chez Playstation

Ainsi, on apprend que le site Playstation a culminé à 892 000 visites lors du lancement des précommandes de la PS5 le 16 septembre 2020. Pour rappel, Sony avait annoncé l'ouverture des ventes juste après la clôture de son Playstation Showcase. Du côté de Microsoft, le site Xbox a enregistré lui 776 200 visites lors du lancement des précommandes des Xbox Series X et Series X le 22 septembre 2020.

En d'autres termes, cela représente donc 116 000 visiteurs de plus sur le site Playstation que sur le site Xbox. Il faut noter que les données de SimilarWeb ne prennent en compte que les visites effectuées depuis un PC, et non depuis un mobile ou une tablette, ce qui est pourtant la norme aujourd'hui.

Autre donnée intéressante, SimilarWeb précise que les deux marques ont assuré la majorité de leur trafic via les recherches organiques, autrement dit les visiteurs provenant directement d'un moteur de recherche. Ici encore, la PS5 est légèrement devant comme en atteste le graphique disponible ci-dessus. Le reste du trafic est réparti entre des liens externes, les réseaux sociaux, des mails ou encore des pubs.

Microsoft a d'ailleurs adopté une stratégie différente de son concurrent pour rediriger son trafic. En effet le site Xbox propose également des redirections vers les revendeurs partenaires. Grâce à cette manœuvre, des sites comme BestBuy, Walmart ou GameStop ont pu profiter d'une petite partie du trafic du géant américain (respectivement 6,6, 1,8 et 0,4 %). Enfin, SimilarWeb s'est penché sur la popularité des deux consoles sur les sites des différents revendeurs. Comme le montrent ces graphiques, la Playstation 5 reste l'article le plus visité, et ce même pendant la semaine de lancement de la Xbox Series Et Series S.

Source : TheNextWeb