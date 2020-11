Xbox All Access sera disponible sur le site de Micromania, plus besoin d’aller en boutique

Tandis que Micromania ne devait pas proposer l'offre Xbox All Access en dehors de ses boutiques physiques, l'enseigne a finalement trouvé un accord avec Microsoft pour en permettre l'acquisition depuis son site Web.

Les récentes annonces du gouvernement concernant le confinement changent la donne pour les ventes de produits non essentiels, et notamment dans le monde du jeu vidéo. Elles obligent les boutiques à s'adapter tant bien que mal à satisfaire leurs clients, et ce malgré les restrictions de déplacement mises en place.

La semaine passée, Micromania proposait à celles et ceux qui ont précommandé une PS5 ou une Xbox Series X de venir la chercher en boutique le jour J de leur disponibilité. Mais l'enseigne ne s'arrête pas en si bon chemin et vient visiblement de trouver un terrain d'entente avec Microsoft pour permettre à ses consommateurs de souscrire au Xbox All Access depuis son site Web à cause du confinement.

L'offre Xbox All Access disponible directement depuis le site de Micromania

Le Xbox All Access se compose entre autres d'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, lequel permet d'accéder à une multitude de jeux sur sa console, son PC ou son smartphone Android. Mais cette offre que vous propose Microsoft pour le lancement de ses consoles Xbox Series X et Xbox Series S permet également d'acquérir l'une des deux nouvelles consoles sous forme d'abonnement mensuel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 2 ans, la console est définitivement à vous.

Il y a peu, Micromania avait annoncé la prochaine disponibilité de l'offre All Access dans ses boutiques. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, l'enseigne a dû revoir ses plans : elle a réussi à trouver un terrain d'entente avec Microsoft afin de proposer le Xbox All Access directement depuis son site, sans que les consommateurs n'aient à se déplacer en boutique. Micromania a d'ores et déjà mis en place une page web, laquelle a cependant été vidée de son contenu ce week-end. On pouvait néanmoins y lire le détail des offres en ligne que s'apprête à commercialiser l'enseigne :

La Xbox Series X à 32,99 € / mois pendant 24 mois . Un accès au Xbox Game Pass Ultimate durant 2 ans est offert.

. Un accès au Xbox Game Pass Ultimate durant 2 ans est offert. La Xbox Series S à 24,99 € / mois pendant 24 mois . Là encore, un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est inclus pendant la même période.

. Là encore, un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est inclus pendant la même période. La Xbox One S à 21,99 € / mois pendant 24 mois. De nouveau, un accès au Xbox Game Pass Ultimate est offert pendant 2 ans.

Xbox All Access : une offre des plus avantageuses pour qui est prêt à s'engager sur deux ans

Dans de telles conditions, le prix de revient de la Xbox Series X peut sembler bien trop cher : 791,76 € au bout de 2 ans au lieu de 499 € en achat immédiat. En revanche, le fait de pouvoir accéder au Xbox Game Pass durant toute la période de “leasing” est très intéressant, puisque l'abonnement coûte à lui seul 12,99 € / mois (soit 299,77 € sur 2 ans, considérant que le 1er mois de l'abonnement est à 1 €). D'autant qu'il n'y a aucun coût initial, comme le précise Micromania. Il suffit de s'acquitter de la somme de 32,99 € / mois et vous disposez de la console dès le premier mois.

Sur le site officiel de Microsoft, dans la partie consacrée au Xbox All Access, deux distributeurs sont mentionnés : Micromania et Fnac. Il n'est pas possible pour l'instant de souscrire à l'offre en question, le site affichant simplement la mention “bientôt disponible”. On ignore pour le moment quand cette souscription sera réellement accessible, mais on rappelle que les Xbox Series X et Series S seront officiellement disponibles à compter du 10 novembre prochain. Il ne reste plus beaucoup de temps à Microsoft et aux enseignes de la grande distribution pour tout mettre en place, en somme.