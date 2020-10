La Nintendo Switch se met au Cloud Gaming avec le jeu Control

La Nintendo Switch accueille aujourd’hui une toute nouvelle fonctionnalité : le cloud gaming. Grâce à la magie du jeu en streaming, il est désormais possible de jouer à des titres très gourmands avec le ray-tracing activé sur la petite console. Le premier qui inaugure cette fonctionnalité est Control, du studio finlandais Remedy.

Jouer sur Switch à des titres très gourmands avec des graphismes dignes d’un PC haut gamme avec le ray-tracing activé ? Cela sonne comme un doux rêve, pourtant, c’est désormais possible grâce au Cloud Gaming. C’est la surprise du chef de Nintendo qui a lancé ce nouveau service en catimini le 28 octobre. Le premier jeu concerné est Control, du studio Remedy (Alan Wake, Max Payne).

Il est d’ores est déjà possible d’acquérir Control en passant par l’eShop. En le prenant, vous remarquerez que le téléchargement se montre très rapide et pour cause : votre console n’a besoin que d’une application de quelques Mo pour accéder au cloud. Une fois fait, vous pouvez lancer Control et jouer à 60 FPS avec de beaux graphismes et même activer le ray-tracing (mais être limité à 30 FPS). Le jeu coûte 40 euros, mais vous pourrez y jouer une dizaine de minutes afin de voir si le jeu vous plaît et surtout si votre connexion Internet tient le choc.

Le revers de la médaille est qu’il faut accéder à un serveur pour jouer et subir des files d’attente parfois longues.

Control, le premier d’une longue série

Control ne sera pas une exception sur Switch, puisque Nintendo compte bien offrir d’autres jeux de ce type en passant par le Cloud. Hitman 3 a d’ores et déjà été annoncé et devrait arriver sur la petite console dans les mois qui viennent.

S’il s’agit ici d’une nouveauté pour l’Europe, ce service de Cloud Gaming sur Switch existe déjà depuis longtemps au Japon. Par exemple, il est possible de faire le jeu Assassin’s Creed Odyssey en passant par ce biais. Même chose pour Resident Evil VII.

Le Cloud Gaming devient de plus en plus la norme aujourd’hui, avec notamment Stadia, xCloud et maintenant la Switch. Et vous, avez-vous essayé Control sur Switch ? Que pensez-vous de l’arrivée du Cloud Gaming sur la machine ? Dites-le-nous dans les commentaires !