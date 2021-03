Xbox Series X : vous pourrez bientôt jouer à Death Stranding et d’autres exclus PS4/PS5

Les joueurs Xbox vont enfin pouvoir profiter des exclus PlayStation. La dernière mise à jour du navigateur Edge de la console rend ce dernier compatible avec plusieurs services de cloud gaming, dont Google Stadia et Geforce Now. Pour le moment, seuls les membres « Alpha Skip-Ahead » du programme Xbox Insider y ont accès.

Vous avez toujours rêvé de jouer à Death Stranding, mais vous possédez une Xbox Series X ? On a une bonne nouvelle pour vous. Le dernier jeu d’Hideo Kojima ainsi que d’autres exclusivités PlayStation seront bientôt disponibles sur les consoles de Microsoft. On vous en parlait il y a quelques jours, le constructeur teste actuellement une mise à jour de son navigateur Edge sur ses machines. Cette dernière n’est pas anodine, puisqu’elle introduit la compatibilité avec des plateformes de cloud gaming, comme Google Stadia et Geforce Now.

Ainsi, de nombreux jeux jamais sortis sur Xbox sont désormais disponibles. On pense notamment à Death Stranding, sorti en 2020 sur PC, mais aussi au très populaire Valheim, Among Us ou encore Shenmue 3. On est donc encore loin de la fin des exclus PlayStation, ou même de la disponibilité du catalogue Steam et Epic Games Store sur toutes les plateformes. Il va falloir attendre encore un peu — pour être optimiste — avant de voir The Last of Us, Horizon Zero Dawn ou encore Uncharted débarquer dans la ludothèque Microsoft. Toutefois, il s’agit d’un sacré bon en avant qui en ravira plus d’un.

Death Stranding, Among Us et Valheim jouables sur Xbox Series X

Pour l’heure, seuls les membres « Alpha Skip-Ahead » du programme Xbox Insider ont accès à la dernière mise à jour de Edge. Le grand public devrait néanmoins pouvoir la télécharger d’ici peu, le temps que Microsoft obtienne une version stable. D’après certaines informations, le navigateur ne prend pas encore en charge la souris. La jouabilité de certains jeux PC risque donc malheureusement d’être fortement dégradée. On retrouve cependant la possibilité d’acheter des jeux sur Steam et l’Epic Games Store pour y jouer via Geforce Now.

On ne connaît pas encore la date de lancement officiel de la dernière version d’Edge. Nul doute, cela dit, que Microsoft bénéficiera de cet agrandissement de sa ludothèque, qui peine à faire face aux studios estampillés Sony. Avec son récent rachat de Bethesda, et donc l’obtention de l’exclusivité de leurs prochains jeux, la firme parvient petit à petit à faire face à son rival de toujours.

Source : Video Game Chronicles