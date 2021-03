Rachat de Bethesda par Microsoft : certains jeux seront des exclusivités Xbox et PC

Après la validation du rachat de Zenimax Media par l'UE, Microsoft célèbre en bonne et due forme l'arrivée de Bethesda et des autres studios dans son écurie. Au passage, le constructeur promet de nombreuses exclusivités à venir sur Xbox et PC, notamment via le Xbox Game Pass.

Vous vous en souvenez probablement si vous suivez l'actualité vidéoludique. En septembre 2020, Microsoft a réalisé le casse du siècle en rachetant Zenimax Media, la maison-mère de Bethesda et de nombreux studios talentueux. L'opération a marqué l'histoire de par son ampleur, puisque la firme de Redmond a tout de même dépensé la somme faramineuse de 7,5 milliards de dollars pour acquérir Zenimax Media.

Et après plusieurs mois de procédures diverses, l'Union européenne a approuvé ce lundi 9 mars 2021 le rachat de Zenimax Media par Microsoft. De fait, le constructeur s'est fendu d'un communiqué sur son site officiel pour célébrer l'arrivée de Bethesda et de sept autres studios sous son égide.

“C'est un honneur d'accueillir les huit studios talentueux que sont Bethesda Games Studios, id Software, Zenimax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios, ainsi que leurs communautés passionnés, dans la famille Xbox”, écrit Phil Spencer, patron de la division Xbox.

2300 employés viennent grossir les rangs de Microsoft

Si certains pouvaient s'inquiéter du devenir de ces studios à la suite de ce rachat, Phil Spencer a tenu à se montrer rassurant. Aucun de ces studios ne fera l'objet de coupe budgétaire, bien au contraire puisque Microsoft compte leur “offrir les meilleurs bases pour qu'elles puissent poursuivre leur formidable travail”. Avec cette opération, Microsoft accueille dans ses rangs pas moins de 2300 employés supplémentaires.

Une question demeure toutefois : les futurs jeux de ces studios deviendront-ils des exclusivités Xbox ? Phil Spencer se veut catégorique sur un point : “Les consoles Xbox, le PC et le Game Pas seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda […] certains d'entre eux, à l'avenir, seront des exclusivités Xbox et PC”.

Des exclusivités à prévoir sur PC et Xbox

Vous l'aurez compris, il s'agira dans un premier temps de cas par cas. Pour preuve, Deathloop (Arkane) et GhostWire Tokyo (Tango Gameworks) sont et resteront des exclusivités temporaires PS5, ces contrats ayant été signés avec Sony avant le rachat de Zenimax Media. En revanche, rien ne garantit que les prochains titres de ces studios comme un éventuel Wolfenstein 3, un nouveau Doom, ou encore The Elder Scrolls 6 deviennent des exclusivités de l'écosystème Xbox.

Retenons enfin un dernier point important du discours de Phil Spencer : “En attendant, pour fêter ce moment spécial comme il se doit, nous ajouterons plus de jeux Bethesda au catalogue Xbox Game Pass dès cette semaine !”. Doom Eternal étant déjà présent sur le catalogue, on se demande quels titres vont faire leur entrée sur le Xbox Game Pass. On vous en dit plus dès que possible !