Xbox Series X/S et One : Microsoft lance un nouveau navigateur Edge pour jouer à Stadia

Microsoft est en train de déployer son nouveau navigateur Edge sur les consoles Xbox One et Xbox Series X et S. Pour l’instant, celui-ci n’est disponible que pour certains Xbox Insiders, mais Microsoft pourrait rendre l’application accessible par tous dans les semaines qui viennent.

Microsoft a lancé son tout nouveau navigateur Microsoft Edge sur les consoles Xbox pour quelques utilisateurs, offrant un renouvellement tant attendu de l'expérience web sur ces appareils. L’ancienne application était restée pratiquement inchangée depuis son arrivée sur la console fin 2015.

Pour l’instant, cette version est encore très instable et ne prend pour l’instant pas en charge les souris et les claviers. En effet, il vous faut obligatoirement une manette Xbox pour naviguer dans les menus. Cette application pourrait révolutionner la navigation web sur les consoles de Microsoft comme la Xbox Series X, et pourrait convaincre quelques utilisateurs d’utiliser Edge sur leur console plutôt que sur leur ordinateur.

Stadia et xCloud sur une Xbox, c’est théoriquement possible

Le nouveau Microsoft Edge propose un nouveau look et améliore son ergonomie en faisant passer le navigateur intégré de EdgeHTML à un navigateur basé sur le projet open source Chromium. Grâce à la compatibilité améliorée avec Chromium, le navigateur devrait aussi être compatible avec le service de streaming Stadia de Google, ce qui permettra aux joueurs de la console Xbox d’utiliser une autre plateforme à partir de leur console. Comme Microsoft xCloud fonctionne également sur les navigateurs sous Chromium, il serait donc même théoriquement possible de jouer à la Xbox sur Microsoft Edge, depuis une console Xbox. Cela pourrait notamment être utile pour accéder aux jeux disponibles sur le Game Pass PC depuis sa console.

La version testée actuellement prend également en charge un grand nombre de fonctionnalités disponibles sur la version Edge sur ordinateur. On peut par exemple noter la présence des extensions et des onglets verticaux. Sur les PC, la prise en charge de l'ancienne version de Microsoft Edge, Legacy, se termine le 9 mars. Les tests effectués par Microsoft avec les Xbox Insiders sur ce navigateur mis à jour suggèrent qu'il sera bientôt disponible sur tous sur les consoles Xbox.

L'ajout d’un navigateur Chromium aux consoles Xbox en fait la seule plateforme de la génération actuelle à disposer d'un navigateur fiable. En effet, le navigateur de la PlayStation 5 n'est ni largement répandu ni simple d'accès. Du côté de la Nintendo Switch, celle-ci possède également un navigateur caché qu’il faut activer.

Source : mspoweruser