Sony pourrait sortir un jeu sur Xbox, vers la fin des exclus Playstation ?

Sony pourrait enfin sortir un jeu PlayStation Studios sur les Xbox. D'après une fuite, MLB The Show 2021, le célèbre jeu de baseball américain, serait disponible sur les Xbox Series X/S et Xbox One. C'est en tout cas ce que laisse supposer la jaquette du titre, mise en ligne récemment par un informateur. Ce serait la première fois qu'un jeu développé par PlayStation Studios débarquerait sur les consoles de Microsoft.

Ce dimanche 31 janvier 2021, ANerdyDad, un célèbre leaker, a publié une photo supposée de la jaquette du jeu MLB The Show 21 sur son compte Instagram. “La couverture de MLB 21 est véridique. Je sais que ça n'a pas encore révélé pour le moment” affirme le leaker.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'informateur publie la version PS5 de la jaquette et la version Xbox One. Sur les deux jaquettes, on aperçoit le logo Playstation Studios, inauguré avec les boîtiers de jeux physiques pour PlayStation 5. Pour rappel, PlayStation Studios est une nouvelle marque Sony qui rassemble les studios du constructeur : Naugty Dog, Insomniac Games, Santa Monica Studio…

La licence MLB The Show bientôt disponible sur les Xbox ?

Pour la première fois, Sony proposerait donc un jeu développé par un de ses studios sur les consoles de son rival Microsoft. Jusqu'ici, le fabricant nippon a toujours réservé ses productions à ses propres consoles. Á l'opposé, Microsoft a toujours décliné ses propres jeux sur les supports concurrents. Si la véracité de la couverture se confirme, ce serait la première fois en 8 ans qu'un jeu MLB officiel, une exclusivité PlayStation, est disponible sur Xbox. En 2013, le jeu MLB 2K13 était en effet sorti sur les Xbox 360.

Ce n'est pas tout à fait une surprise. En 2019, la licence MLB The Show a perdu son statut d’exclu PlayStation. En 2021, la franchise n'est plus exclusive aux consoles de Sony, laissant la porte ouverte à une version Xbox. SIE San Diego Studios, le studio Sony derrière MLB The Show, aurait visiblement porté le jeu sur les Xbox Series X/S et One.

In fine, l'arrivée de The MLB The Show 2021 pourrait sonner le glas des exclusivités PlayStation. Sony serait alors contraint de revoir sa stratégie sur long terme et de s'aligner sur celle de Microsoft. D'ailleurs, le géant nippon avait déjà accepté de porter davantage de titres PlayStation sur PC. En attendant des informations officielles, on vous invite à prendre cette fuite avec du recul. Quoi qu'il en soit, le studio a promis de nous en dire plus sur le jeu dans le courant du mois de février 2021.