Xbox Series X et S : rétrocompatibilité, interface, manette… Microsoft dévoile tout dans une prise en main officielle

Les Xbox Series X et Series S dévoilent aujourd’hui leur nouvel OS en profondeur à travers une longue vidéo de présentation. Quick Resume, manette, dashboard, Microsoft lâche tout sur ses nouvelles consoles next gen.

Microsoft nous dit tout sur le système d’exploitation de ses nouvelles consoles, à savoir la Xbox Series X et la Xbox Series S, toutes deux prévues pour le 10 novembre. C’est à travers une longue vidéo de présentation que les machines dévoilent leur interface et leur fonctionnement. Une longue démo qui nous rappelle celle de l'OS de la PS5 dévoilée par Sony.

Les deux présentateurs s’attardent d’abord sur la nouvelle interface de la console, déjà disponible sur la One, la One X et la One S. Le système de tuiles a été conservé, mais la navigation a été revue pour être plus fluide, mettant les jeux et les amis en avant. De même, on note l’arrivée d’un fond d’écran interactif, ce qui rend l’interface plus agréable visuellement parlant. Dans un jeu, le bouton Home donne désormais tout le contenu dont vous avez besoin dans un volet qui s’ouvre de manière fluide : succès, amis, messages, etc. Pratique.

Les jeux plus beaux et plus rapides

Concernant les jeux, plusieurs choses intéressantes ont été montrées ici. C’est évidemment Gears 5 a qui a servi de modèle. Bien que sorti sur One (et PC) le jeu est ici plus beau avec des textures retravaillées, mais tourne également en 4K et 60 FPS (sur Series X seulement). Un bon point si vous comptez le (re)faire sur la nouvelle console et qui montre l’amélioration nette des jeux sortis sur One (Subnautica est aussi montré dans la vidéo). Le Quick Resume est l’un des arguments majeurs de la console et une démonstration nous est faite ici. Grâce au SSD, il est possible de passer d’un jeu à l’autre en moins de dix secondes. La démo est impressionnante, le joueur pouvant passer de Gears 5 à Dirt 5 en très peu de temps.

La vidéo est l’occasion pour Microsoft de présenter la nouvelle boutique en ligne ainsi que la bibliothèque de jeux, revue et corrigée pour être plus simple à utiliser. La manette a aussi été présentée. Il s’agit d’une amélioration de celle de la One, mais il faut noter l’apparition d’un bouton Share pour partager ses séquences de jeu. Ici, une partie ne s’arrêtera pas une fois le bouton pressé, puisque le partage passera par l’application Xbox disponible sur iOS et Android.

Enfin, Microsoft a présenté son SSD externe conçu par SeaGate et qui se veut extrêmement simple à utiliser. La vidéo nous plonge donc en détail dans les entrailles logicielles de la console.