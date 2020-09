Xbox Series X : premiers tests, c’est comme passer du 56k à la fibre !

La Xbox Series X est déjà entre les mains de plusieurs médias américains. Plutôt enthousiastes, ils louent notamment les temps de chargement et d'allumage réduits de la nouvelle console. The Verge compare même la console de Microsoft au passage entre un modem 56k et la fibre ! On fait le point sur les premiers tests et avis dans cette revue de presse.

La Xbox Series X ne sortira sur le marché que le 10 novembre 2020. En attendant la sortie mondiale, Microsoft a confié plusieurs exemplaires de la console next gen à des médias américains spécialisés. Ces premiers tests permettent de se faire une meilleure idée des performances, des atouts et des éventuels défauts de la nouvelle Xbox.

Un design discret et réussi

Dans un premier temps, les médias évoquent le design cubique et anguleux de la Xbox. Malgré son form factor imposant, la console se “fond facilement avec n'importe quel décor de votre maison”, explique Jeff Grubb de VentureBeat. De son côté, Ryan McCaffrey, journaliste chez IGN, souligne l'aspect premium de la Xbox. “La Series X est très belle dans son orientation verticale” souligne Ryan McCaffrey, néanmoins déçu par l'allure de la console une fois couchée. Pour Jeff Grubb, “la Xbox Series X doit vraiment se positionner debout”.

De même, les testeurs américains ont plutôt apprécié la nouvelle manette, conçue dans la lignée de celle de la Xbox One X. “Le nouveau contrôleur offre des améliorations subtiles mais notables” avance Michael Higham, journaliste chez GameSpot. Il met notamment en avant le nouveau bouton dédié au partage de contenu, la texture des poignées facilitant la prise en main, et le nouveau pavé directionnel à 8 directions.

Des temps de chargement réduits de 70 à 80%

Dans le cadre de ces prises en main exclusives, les médias américains n'ont pas pu tester de jeux next gen sur la console. Néanmoins, les testeurs se sont longuement penchés sur les temps de chargement avec des titres rétrocompatibles, sur les performances générales et sur les temps d'allumage de la Xbox Series X. “J'ai remarqué que les temps de chargement diminuent dans presque tous les jeux que j'ai testés” note Tom Warren, rédacteur chez The Verge.

L'homme a d'ailleurs réalisé un tableau comparatif des temps de chargement sur la Series X par rapport à la Xbox One X. Sur certains titres, on gagne plus d'une minute. “Je suis revenu brièvement sur une ancienne Xbox One X pendant les tests, et c'était comme passer de l'internet par fibre optique à un modem 56k” témoigne le journaliste. De son côté, Michael Higham affirme que “la Xbox Series X réduit les temps de chargement de 70 à 80%”.

Ces temps de chargement réduits sont essentiellement le résultat du SSD 1 To – NVME intégré au sein de la console. “C'est une expérience globale prometteuse, similaire à celle de mon PC avec un SSD NVMe, ce qui signifie que vous passerez moins de temps à attendre et plus de temps à jouer” résume Michael Higham.

Passer d'un jeu à l'autre en seulement 5 secondes

De même, les médias ont apprécié la fonctionnalité Quick Resume. Elle permet de passer d'un jeu à l'autre sans attendre trop longtemps et de relancer une partie qui a été mise en pause, même après le redémarrage de la Xbox. “Microsoft ne plaisantait pas, ça marche !” affirme Ryan McCaffrey. Les autres testeurs abondent dans le même sens. “J'ai allumé la Xbox, puis j'ai lancé Grand Theft Auto IV, Sekiro, No Man’s Sky et Final Fantasy XV en moins de 90 secondes” témoigne Jeff Grubb.

Michael Higham assure que 6 parties en cours peuvent être stockées dans la mémoire de la Xbox. Vous pouvez donc passer rapidement d'une partie à l'une des 5 autres en cours sans devoir relancer le jeu. “Le passage entre les jeux prend environ cinq à huit secondes” avance le journaliste de GameSpot. Là encore, cette nouveauté est due aux performances du SSD. Tom Warren souligne que certains jeux ne sont pas compatibles avec l'option Quick Resume. C'est ainsi le cas de Sea of Thieves. Pour avertir les joueurs lorsque Quick Resume est disponible, Microsoft affiche simplement une petite icône en haut de l'interface.

Un énorme gain de puissance par rapport à la Xbox One X

Du côté des performances générales, les critiques sont une nouvelle fois enthousiastes. L'interface est beaucoup plus fluide que celle de la Xbox One X. “La Series X est tellement plus puissante que la One X” loue Jeff Grubb. Pour appuyer ses dires, le journaliste de VentureBeat a testé plusieurs jeux rétrocompatibles sur la Xbox Series X.

Un titre comme Grand Theft Auto IV grimpe à une cadence de 60 images par seconde, contre seulement 46 images par seconde sur l'ancienne console. Attention, le gain de performances dépend beaucoup du jeu. Certains titres, comme No Man’s Sky, n'augmentent pas la cadence en dépit du hardware de la console. La plupart des testeurs s'accordent à dire que la console est plutôt silencieuse, même lorsqu'un jeu vidéo gourmand tourne.

Des premiers avis prometteurs pour la Xbox Series X

En conclusion, les premiers tests de la Xbox Series X sont dithyrambiques. “Je ne veux pas repasser sur la Xbox One ou la PlayStation 4. Ces consoles sont dépassées sept ans après leur sortie, exactement comme la Xbox 360 et la PlayStation 3 l'étaient après huit ans” détaille Jeff Grubb. “La série X donne l'impression que je viens de changer d'iPhone – tout semble plus fluide et plus rapide. Ces jeux ne sont même pas optimisés pour la console et ils fonctionnent déjà beaucoup mieux. Je suis donc impatient de voir ce que les jeux réellement optimisés offriront dans les semaines à venir” souligne Tom Warren. Du côté d'IGN, Ryan McCaffrey est bien décidé “à ne plus jamais revoir sa Xbox One X”.

Evidemment, Phonandroid proposera son propre test de la Xbox Series X dès que possible. En attendant, que pensez-vous de ces premiers retours ? Avez-vous envie de craquer pour la console ? Si c'est le cas, les précommandes de la Xbox Series X, et de sa petite soeur, la Xbox Series S, sont actuellement ouvertes. Malheureusement, victimes de leur succès, les deux consoles sont en rupture de stock chez tous les revendeurs. On attend votre avis sur la revue de presse dans les commentaires ci-dessous.