La Xbox Series S se vendra mieux que la Series X, affirme Phil Spencer

La Xbox Series X va se vendre mieux que la Xbox Series X, avance Phil Spencer, responsable produit de la branche Xbox chez Microsoft. Le dirigeant estime que la déclinaison la plus abordable de la console finira par séduire davantage de joueurs grâce à son prix de vente attractif.

Afin de convaincre un large panel d'acheteurs, Microsoft a décidé de décliner sa nouvelle génération de consoles en deux variantes : une Xbox Series X, une console haut de gamme surpuissante vendue à partir de 499 euros, et la Xbox Series S, une itération light à seulement 299 euros.

Interviewé par nos confrères de Kotaku, Phil Spencer, le big boss de la division Xbox, s'attend à ce que les ventes de la Xbox Series S dépassent celles de la Series X sur le long terme. “Je pense qu'au cours de cette génération, nous nous attendons à ce que le prix compte vraiment et que vous voyiez la série S se vendre plus” prophétise Phill Spencer.

La Xbox Series S va rencontrer le succès grâce à son prix moins élevé, estime Microsoft

Dans l'entretien, le cadre met en avant le prix de vente moins élevé de cette déclinaison. Phil Spencer estime visiblement que la fiche technique allégée de la Xbox Series S (avec son SSD de 500 Go et son GPU moins puissant), l'absence de 8K et de 4K 60 fps ne devrait pas rebuter la plupart des joueurs. “Pour être honnête, la série S m'a surpris du côté des performances” souligne le responsable. D'ailleurs, certains jeux se chargeront plus rapidement sur la Xbox Series S que sur la Series X, avance Spencer. La Series S n'a en effet pas besoin de charger des graphismes en 4K, ce qui accélère le chargement.

Quoi qu'il en soit, Microsoft s'attend à un carton avec sa nouvelle génération de Xbox. “Je pense que nous vendrons chaque unité des deux consoles que nous pouvons livrer. Je pense que la demande va tout simplement dépasser l'offre disponible pour les précommandes. Pour nous et PlayStation, je pense que la chaîne d'approvisionnement va dicter les parts de marché plus que toute autre chose” conclut Phill Spencer. Pour rappel, les Xbox Series X et Series S débarqueront sur le marché dès le 10 novembre 2020. Que pensez-vous des attentes de Microsoft ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Kotaku