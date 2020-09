Xbox Series X : les extensions de 1 To pourraient coûter 220 dollars

Les Xbox Series X et Series S pourront voir leur mémoire étendue grâce à des périphériques de stockage spécialement conçus pour elles. Ces SSD sont pour l’instant bien mystérieux, mais une fuite suggère qu’il faudra payer 220 dollars pour une extension de 1 To, soit un peu plus cher qu’un SSD classique de la même capacité.

Les jeux prennent de plus en plus de place sur nos disques SSD, dépassant souvent les 100 Go. La Xbox Series X proposera une mémoire de 1 To tandis que la Series S se limitera à 512 Go. De quoi se sentir rapidement à l’étroit sur sa console. C’est pourquoi Microsoft va commercialiser des extensions SSD propriétaires pour ses machines. Aujourd’hui, nous avons une idée du prix. En effet, le twittos Idle Sloth a repéré un SSD dédié à la Xbox Series de 1 To fabriqué par SeaGate. Il est vendu à 219,99 dollars sur un site marchand. Le prix semble un peu élevé, puisqu’il est possible de trouver des SSD beaucoup moins chers de la même capacité dans le commerce.

Néanmoins, il faut garder deux choses importantes à l’esprit. Le SSD de la Xbox Series X sera un composant optimisé (architecture Velocity) pour la console et promet un taux de lecture à 2,4 Go/s, ce qui est énorme (la PS5 frôlera même avec les 5,5 Go/s). De plus, nous avons là un produit propriétaire, avec un format « carte mémoire » unique qui sera dédié à la console, et seulement à la console.

Cela justifie-t-il le prix pour autant ?

Le SSD « normal » doté de la technologie PCIe 4.0 de 1 To le moins cher est aujourd’hui à moins de 200 euros. Néanmoins, SeaGate cherche ici à proposer un produit au format particulier, puisqu’exclusif. Cependant, rien ne dit que la Xbox Series X (ou S) ne permettra pas de brancher un autre disque SSD sur la console. Il sera tout à fait possible de placer ses jeux sur un stockage externe moins performant, mais aussi moins cher, comme cela est déjà possible aujourd’hui.

A lire aussi – Xbox Series S : date de sortie, prix, caractéristiques, design et manette

Les jeux pourraient toujours fonctionner, évidemment, mais ne profiteraient logiquement pas des performances du SSD de la console. Un sacrifice à consentir pour ne pas acheter un stockage propriétaire qui coûte plus de deux tiers du prix de la Series S.