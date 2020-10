PS5 : Sony dévoile enfin l’interface de la console

Sony a enfin levé le voile sur l’interface de la PS5 à travers une longue vidéo. S’il y a encore beaucoup de choses à découvrir, nous pouvons déjà voir que la navigation a été grandement améliorée et surtout axée sur le partage et le jeu entre amis. Sony promet de nous en montrer plus très prochainement.

La PS5 sera vendue dans le commerce le 19 novembre prochain. On savait déjà beaucoup de choses sur la machine, que ce soient ses jeux ou alors son design. Mais un mystère demeurait encore : le design de l'OS. Aujourd’hui, Sony décide enfin de la dévoiler en vidéo. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du changement.

La PS5 disposera d’une interface toute nouvelle, qui n’utilise rien des précédentes en termes de technique. Visuellement, on remarque tout de même quelques similitudes, notamment au niveau de la logique de design. On retrouve les « tiroirs » dans lesquels nous naviguons à l’horizontale.

Ainsi, chaque tiroir représente un jeu, ou alors une application dédiée, comme la manette, le PS Now ou encore les options. Dans cette vidéo, Sony montre un peu le fonctionnement du PS Store. Alors que c’est une application à part sur la PS4, le magasin est ici directement intégré à la Home. Pratique.

Sony a également dévoilé le menu « Explore » qui regroupe toutes les actualités relatives à la console. Lors du lancement, cette app ne sera réservée qu’aux Etats-Unis, mais Sony promet qu’elle sera déployée partout à travers le monde. Sur la Home, si vous appuyez sur le bouton PS de votre manette, vous accéderez à vos activités récentes et pourrez retrouver facilement le screenshot que vous avez pris il y a quelques minutes ou quelques heures.

Les jeux et le partage au cœur de l’expérience

Sony a surtout axé sa vidéo sur les jeux, et c’est bien normal. Ainsi, chaque titre disposera de son HUB. Si vous revenez sur la page d’accueil en pleine partie, celle-ci restera en arrière-plan et vous pourrez y revenir instantanément grâce au SSD.

Chaque HUB de jeu proposera différentes choses bien sympathiques à travers des tuiles dédiées. Par exemple, il sera possible de voir où est-ce qu’on en est dans la progression du jeu, mais également les quêtes ou objectif en cours. Mieux, l’OS nous indiquera combien de temps il vous faudra pour compléter le prochain niveau. Pratique si vous n’avez pas trop de temps devant vous. Si vous êtes bloqué, le HUB vous proposera de regarder une vidéo pour vous en sortir. Mieux, elle peut être placée dans un coin de l’écran pendant votre partie.

Concernant les vidéos, il sera également possible de voir la partie de vos amis directement sur votre console. Si l’un de vos contacts vous partage son écran, vous pouvez l’accrocher dans un coin pour le voir jouer, alors que vous êtes vous-même dans un jeu. Un partage total de l’expérience intéressant dans une époque où le stream est roi.

La reconnaissance vocale pour ne plus taper de texte

Les Party, groupe de discussion entre joueurs, ont été améliorés. Il est maintenant possible de partager simplement des screenshot (via un outil directement intégré dans l’OS) en quelques secondes. Plus encore, la PS5 mettra un spoiler sur une image sensible. De même, la discussion écrite ne nécessitera pas de naviguer sur un clavier avec une manette, puisque la reconnaissance vocale sera de la partie. Ouf !

A lire aussi – PS5 : date de sortie, prix, jeux, design et fiche technique

Enfin, et on s’y attendait, il sera possible de rejoindre un ami en pleine partie en quelques secondes, le SSD de la console chargeant très rapidement ce dont il a besoin. Si ce qui est montré dans la vidéo est réel, c’est très appréciable.

En définitive, l’OS de la PS5 mise sur la rapidité et le partage. Il y a des idées intéressantes, mais nous attendons d’en voir plus. Dans tous les cas, cette vidéo est très encourageante.