Pour les French Days 2024, la console Microsoft Xbox Series X accompagnée du jeu Assassin's Creed Mirage est en promotion sur le site Carrefour. Dans ce pack, les joueurs auront la possibilité de profiter de trois mois offerts au Game Pass Ultimate.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la PS5 Slim en promotion, c'est au tour de la Xbox Series X de faire l'objet d'une belle offre à saisir au cours des French Days 2024. Jusqu'à ce mardi 1er octobre, chez Carrefour, la console Microsoft proposée sous forme de pack avec le jeu Assassin's Creed Mirage et 3 mois offerts au Game Pass Ultimate revient à 467,49 euros au lieu de 549,99 euros pour les clients détenteurs de la carte de fidélité. Les 82,50 euros de réduction iront directement dans la cagnotte et sont obtenus si la livraison à domicile ou en point relais est choisie.

Commercialisée en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela vous permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p. La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Quant à la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

Et à propos d'Assassin's Creed Mirage, les joueurs doivent incarner Basim, un voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Le personnage principal fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne. Il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.