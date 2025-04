Xiaomi prolonge son anniversaire : voici les 3 smartphones à ne surtout pas louper !

Jusqu’au 29 avril, Xiaomi multiplie les remises pour célébrer ses 15 ans. Trois smartphones sortent particulièrement du lot avec des offres fortes en dépôt ou en réduction directe allant jusqu’à 200 € selon les modèles.

Xiaomi fête ses 15 ans depuis le début du mois d’avril, et pour l’occasion, la marque sort le grand jeu avec des remises à gogo. Vous n’en avez pas encore profité ? Bonne nouvelle, jusqu’au 29 avril, la marque prolonge son anniversaire et propose un vrai marathon de promos : smartphones, tablettes, objets connectés… Tout y passe.

Dans cette avalanche de bons plans, trois smartphones tirent particulièrement leur épingle du jeu, avec un excellent rapport équipement/prix.

1 – Le Redmi Note 14 Pro+ 5G à 373 € au lieu de 473 € (avec bonus reprise et coupon de réduction de 50 €)

Profiter de l’offre

2 – Le Redmi Note 13 Pro+ 5G à 273 € au lieu de 473 € (avec bonus reprise et coupon de réduction de 20 €)

Profiter de l’offre

3 – Le POCO X7 Pro dès 319,90 € au lieu de 373 € (avec bonus reprise et coupon de réduction de 20 €)

Profiter de l’offre

Redmi Note 14 Pro+ 5G : le meilleur rapport techno/prix

Le Redmi Note 14 Pro+ à prix réduit

C’est l’un des modèles les plus équilibrés du moment et probablement la meilleure affaire de cet anniversaire. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G combine un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur photo principal de 200 MP avec stabilisation optique et un processeur Snapdragon 7s Gen 3, le tout épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM. Ce smartphone coche toutes les cases du milieu de gamme premium, que ce soit pour la photo, la fluidité ou le multimédia.

L’offre actuelle est particulièrement intéressante : en combinant bonus de reprise et coupon de réduction de 50 €, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est proposé à 373 € au lieu de 473 €. Une belle économie sur un smartphone récent, performant et complet, qui reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du catalogue Xiaomi.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : le haut de gamme à prix allégé

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G à prix réduit

Présenté comme un smartphone complet à prix serré, le Redmi Note 13 Pro+ 5G entend concurrencer les modèles plus haut de gamme grâce à une fiche technique ambitieuse. Il propose un écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, fluide et lumineux, idéal pour le streaming comme pour la navigation quotidienne. Son capteur photo principal de 200 MP (1/1,4’’) avec stabilisation optique offre une grande précision, même en basse lumière, tandis que la certification IP68 garantit une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Autre atout : la charge rapide 120 W, avec le chargeur inclus, permet de refaire le plein d’énergie en quelques minutes seulement.

Pendant l’anniversaire de Xiaomi, ce modèle bénéficie d’une offre combinant un bonus de reprise et un coupon de réduction de 20 €, ramenant le prix final à 273 € au lieu de 473 €. Une belle opportunité de s’équiper d’un smartphone performant, bien fini et très complet, sans exploser son budget.

POCO X7 Pro : la montée en puissance

Le POCO X7 Pro à prix réduit

Moins connu que les deux précédents, le POCO X7 Pro s’impose pourtant comme une excellente alternative pour celles et ceux qui cherchent puissance et fluidité à prix contenu. Il est notamment équipé d’un écran AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, d’une batterie 5000 mAh avec charge rapide 67 W, et d’un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Le tout est complété par un capteur photo principal de 64 MP, suffisamment polyvalent pour un usage quotidien.

Avec le bonus reprise et un coupon de réduction de 20 €, le POCO X7 Pro est proposé dès 319,90 € au lieu de 373 €. Un tarif très bien positionné pour un smartphone aussi complet, qui séduira à coup sûr les utilisateurs en quête de performances sans compromis sur le budget.

Les 15 ans de Xiaomi en bref

Xiaomi prolonge son anniversaire jusqu’au 29 avril, avec toujours une large sélection de réductions sur l’ensemble de son écosystème. Côté smartphones, plusieurs modèles restent en promotion : Redmi Note 14 Pro+ 5G à partir de 373 €, POCO X7 Pro dès 319,90 €, ou encore le Redmi Note 13 Pro+ 5G à 273 €. On note aussi des offres solides sur les modèles plus haut de gamme comme le Xiaomi 13T Pro (16+1 To) à 499 € ou le Xiaomi 14 Ultra à 999 €, soit des remises allant jusqu’à 500 € selon les versions.

Du côté des tablettes, la Redmi Pad Pro débute désormais à 281 €, la Redmi Pad SE à 201 €, et la toute nouvelle Xiaomi Pad 7 est proposée à 431 €. L’univers maison et mobilité n’est pas en reste, avec par exemple la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 à 349 €, le Robot Vacuum X20 Max à 589,99 €, ou encore l’aspirateur G20 Max à 279,99 €. Les objets connectés comme les montres Xiaomi Watch S3, les purificateurs d’air ou les caméras de sécurité profitent eux aussi de baisses de prix ponctuelles.

Enfin, les habitués de la boutique Xiaomi peuvent échanger leurs Mi Points contre des réductions immédiates :

100 points = 5 €

300 points = 15 €

600 points = 30 €

1000 points = 50 €

2000 points = 100 €

Découvrir l’anniversaire de Xiaomi

Une fin de mois chargée en bons plans, à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent s’équiper avant la clôture de l’événement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Xiaomi.