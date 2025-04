Google Photos profite d’une nouvelle fonction, le déploiement de la mise à jour iOS 18.5 approche, c’est le récap’ de la semaine

La conversion de vos photos standards en Ultra HDR est désormais possible dans Google Photos, on fait le point sur les nouveautés proposées par Apple avec la mise à jour iOS 18.5, Windows continue d’inciter les utilisateurs à changer de matériel pour passer sur Windows 11, c’est le récap’ de la semaine.

L’application Google Photos vous permet de redonner un coup d’éclat à vos anciennes photos grâce à l’option « Ultra HDR » et NVIDIA déploie une mise à jour riche en correctifs pour ses SHIELD TV. Alors que Windows continue d’essayer de convaincre les utilisateurs fidèles à Windows 10 de faire la mise à jour vers Windows 11, Samsung lance officiellement sa nouvelle interface One UI 7. Cette semaine, on fait le point sur les changements apportés par la mise à jour iOS 18.5 sur nos iPhone.

Google Photos : redonnez un coup d’éclat à vos anciennes photos

Google continue d’améliorer son application Photos. En effet, une nouvelle fonction baptisée « Ultra HDR » permet désormais de transformer vos anciens clichés classiques en Ultra HDR. Vos photos sont ainsi plus lumineuses et les couleurs sont renforcées. Vous n’aurez pas besoin de matériel supplémentaire car l’option est totalement intégrée à l’éditeur d’images de Google Photos.

Lire : Vos anciens clichés vont retrouver tout leur éclat grâce à cette nouvelle fonction de Google Photos

Shield TV : Nvidia corrige les problèmes liés à la dernière mise à jour

En février dernier, Nvidia déployait une mise à jour majeure, baptisée Shield TV Expérience 9.2, riche en nouveautés mais également en bugs particulièrement frustrants. La firme vient de proposer une mise à jour hotfix qui a pour but de corriger tous les problèmes. Attention, si vous acceptez la mise à jour, notez que vous devrez vous passer des applications installées depuis le Play Store et que vous ne pourrez pas annuler l’installation de ce hotfix. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les bugs corrigés par la mise à jour et décider si vous avez besoin de ce “fix temporaire” ou si vous préférez attendre une vraie mise à jour.

Lire : Nvidia corrige de gros problèmes sur les Shield TV, voici ce que contient la mise à jour

iOS 18.5 : le déploiement approche

Dans quelques semaines, Apple déploiera la dernière mise à jour avant iOS 19, qui sera officiellement présentée le 9 juin 2025 lors de la Worldwide Developers Conference. Il s'agit d'iOS 18.5, qui apportera son lot de changements. Parmi eux, on peut citer l’amélioration de la bannière AppleCare+ dans l’application Réglages ou encore la possibilité de désactiver les photos de contacts dans votre application Mail. Les propriétaires d’iPhone profiteront également d'améliorations du système et de plusieurs corrections de bugs.

Lire : Voici ce que réserve Apple à l’iPhone avec la mise à jour iOS 18.5

One UI 7 : qui peut déjà profiter de la mise à jour ?

Le déploiement progressif de One UI 7 a commencé le 7 avril 2025 et s’étend progressivement à de plus en plus de smartphones. Après avoir été réservé aux modèles les plus récents, c’est désormais au tour des propriétaires des Galaxy S24 et Fold 6 de profiter des nouvelles fonctions, des améliorations visuelles et des ajustements pratiques intégrés par Samsung dans sa nouvelle interface. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les prochains modèles à bénéficier d’Android 15 d’ici fin juillet.

Lire : Samsung commence officiellement le déploiement de la mise à jour One UI 7, voici qui y a droit en premier

Microsoft peine à pousser les utilisateurs à basculer sur Windows 11

Windows 10 reste le système d’exploitation le plus utilisé sur PC, malgré les multiples tentatives de Microsoft de pousser les utilisateurs à passer à Windows 11. Microsoft semble opter pour une nouvelle tactique en rendant la mise à jour de son PC plus contraignante. En effet, pour migrer vers Windows 11, les utilisateurs devront désormais accepter l’obligation du TPM 2.0, que Microsoft décrit comme « la ceinture de sécurité du PC », ou investir dans une nouvelle machine récente équipée nativement du TPM 2.0.

Lire : Windows 11 : Microsoft tente (encore) de convaincre les récalcitrants de faire la mise à jour

Nos tests de la semaine

The Elder Scrolls Oblivion Remastered : quelques bugs mais des graphiques sublimes

Cette réédition est totalement réussie ! Nous avons été conquis par les sublimes graphiques, la souplesse du gameplay, l’interface limpide et la présence des extensions. Les vieux fans y trouveront leur compte, mais The Elder Scrolls Oblivion Remastered devrait également séduire les adeptes du RPG qui découvrent le titre. Attention, les animations sont encore raides, il existe encore quelques bugs et il n’y a pas de VF.

Lire : Faut-il craquer pour The Elder Scrolls Oblivion Remastered ? Nous y avons joué, voici ce que ça vaut

Asus ROG Strix Scar 18 2025 : un PC très séduisant malgré un prix un peu élevé

Si votre budget vous le permet et que vous cherchez un PC puissant pour vos plus beaux jeux, le ROG Strix Scar 18 2025 pourrait retenir votre attention. Son écran mini LED est très lumineux, les haut-parleurs sont de très bonne facture, la connectique est complète et on adore le dispositif AnimeVision. Point bonus pour l’accès particulièrement simple aux SSD et la possibilité d’ajouter un SSD M.2 supplémentaire. Petits bémols, l’autonomie est faible et le poids n’est pas adapté à la mobilité.

Lire : Test Asus ROG Strix Scar 18 2025 : une vraie bête de course qui n’oublie pas d’avoir du style