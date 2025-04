Google Translate prépare une recherche en un clic sur les traductions

Et si Google Translate vous évitait de copier-coller chaque traduction dans votre navigateur ? Bientôt, un simple clic suffira pour chercher « bibliothèque » en suédois ou « avocat » en japonais… sans quitter l’application.

Google Translate s’apprête à simplifier la vie des polyglottes imprévisibles. Une nouvelle fonction, repérée dans le code de la version 9.7.102 de l’application par Android Authority, permettra de lancer une recherche directement depuis le texte traduit. Plus besoin de jongler entre onglets : un bouton magique fera le job.

Actuellement, lorsqu’on traduit un mot, Google propose de le copier… et c’est tout. La mise à jour ajoutera un bouton « G » à côté, comme un raccourci vers Google Search. Cliquez dessus, et hop : les résultats s’affichent dans la langue cible. Exemple : traduisez « chatbot » en hindi, tapez le bouton, et découvrez des articles locaux sur l’IA.

Chercher sans frontières (ni copier-coller)

D’après les tests manuels réalisés par les journalistes ayant eu accès à la fonctionnalité en avant-première, ce bouton ouvre les résultats soit dans l’app Google, soit dans le navigateur par défaut. On ignore encore comment l’appli choisit l’un ou l’autre. Mystère aussi sur la date de sortie officielle, mais le code est bien présent. On devrait donc y avoir droit d'ici à quelques semaines, voire quelques mois, comme certaines fonctionnalités qui tardent à être déployées sur les versions stables des applications.

Cette nouvelle option pourrait révolutionner l’apprentissage des langues. Imaginez : traduire « révolutionnaire » en chinois, puis explorer son usage réel en un geste. De quoi largement concurrencer certaines applications comme Duolingo, puisque apprendre une langue à l’aide de Google Traduction pourrait bien devenir une réalité.

Reste à voir si Google évitera les pièges des faux-amis. En attendant, les globe-trotteurs et curieux linguistes ont de quoi s’impatienter. On vous tiendra évidemment au courant dès que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs.