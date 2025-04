One UI 7 est disponible sur les téléphones Samsung, on vous explique comment l’obtenir tout de suite

Samsung a débuté le déploiement de One UI 7, sa surcouche Android 15, pour ses anciens téléphones. Cette interface change beaucoup de choses et améliore considérablement la vie des utilisateurs. Si vous souhaitez l'installer maintenant, on vous explique comment procéder.

One UI 7 est la nouvelle surcouche de Samsung dédiée aux smartphones et tablettes Android 15. Elle est déjà disponible sur les derniers produits en date, comme les Galaxy S25 ou encore les nouveaux Galaxy A26, A36 et A56. Samsung a néanmoins commencé le déploiement de son interface sur ses modèles plus anciens.

En effet, il est dès à présent possible de télécharger One UI 7 sur votre « vieux » téléphone Samsung. Comment s’y prendre ? Votre terminal est-il compatible ? Si oui, peut-il bénéficier dès à présent de cette nouveauté ou doit-il encore attendre un peu ? On vous explique tout.

One UI 7, ça apporte quoi ?

Avant de commencer, présentons One UI 7. Cette surcouche est dédiée à Android et apporte pas mal d’améliorations par rapport à One 6.1. Niveau design, déjà, puisque tout le visuel a été repensé. Plus rond, plus doux, plus transparent… cela se voit notamment dans le menu déroulant, plus agréable et complet. Notons que ce menu est désormais divisé en deux parties, une pour les réglages, une pour les notifications.

Ce redesign s’accompagne de plein de petites choses sympathiques, comme un recentrage des icones, ou encore la possibilité de masquer le texte sur le bureau afin de le rendre plus « pur ». On aime ! La fonctionnalité ultime ? La Now Bar, l’équivalent Samsung de Dynamic Island d’Apple. Idéal pour voir facilement le score d’un match ou la musique écoutée.

Mais One UI 7 met également l’IA en avant, avec Action Cross App, qui permet d’utiliser plusieurs applications pour une action précise, mais aussi l’apparition de Gemini dès que vous appuyez sur la touche d’alimentation. Bref, une surcouche majeure dans l’histoire de Samsung.

Quels téléphones peuvent recevoir One UI 7 ?

Samsung a commencé le déploiement de One UI 7 cette semaine, et pour le moment, seuls quelques terminaux y ont le droit. Les voici :

Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

Galaxy S24 FE, S23, S23+ et S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, Tab S9, S9+ et S9 Ultra

Si votre téléphone n’est pas dans la liste, pas de panique ! Samsung a annoncé déployer Android 15 et One UI 7 sur plus de 50 produits avant juillet. Vérifiez donc régulièrement si la surcouche est disponible.

Comment installer One UI 7 sur votre smartphone ?

Samsung pousse One UI 7 sur les téléphones compatibles. Théoriquement, une notification vous invitant à sauter le pas devrait apparaître sur votre mobile d'un instant à l'autre. Toutefois, il est possible de « forcer » l’installation. Voici comment :

Allez dans les paramètres de votre téléphone

Faites glisser le menu tout en bas pour atteindre le sous-menu Mise à jour logicielle, et appuyez dessus

Appuyez ensuite sur Téléchargement et installation

Si le téléphone peut l'accueillir, One UI 7 se téléchargera. Cela prendra quelques minutes

Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez démarrer l’installation dès à présent, ou la programmer (en plein milieu de la nuit, par exemple).

En choisissant l’installation instantanée, votre téléphone redémarrera et sera inutilisable pendant quelques minutes

Une fois l’installation terminée, votre smartphone Samsung redémarrera. Avant de pouvoir utiliser votre téléphone à nouveau, vous devrez passer quelques écrans explicatifs, qui vous dévoilent les nouveautés de ce One UI 7.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour installer cette nouvelle surcouche !