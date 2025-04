Apple corrige en urgence des failles critiques sur iPhone, iPad et Mac

Face à une série de failles critiques, Apple met à jour l’ensemble de ses systèmes, y compris iOS 15, 16 et 17. Objectif : freiner des attaques très ciblées déjà en cours.

Les possesseurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac feraient bien de vérifier leurs réglages : Apple vient de publier une mise à jour de sécurité urgente pour corriger des failles qui auraient été utilisées dans le cadre d’attaques ciblées très avancées. Si vous n’avez pas encore installé la dernière version du système, il est fortement recommandé de le faire au plus vite.

Ce nouveau correctif intervient après la découverte de plusieurs vulnérabilités dans des composants essentiels du système. Certaines permettent, dans des conditions précises, de prendre le contrôle partiel d’un appareil, simplement en l’exposant à un contenu malveillant. Et même si ces attaques semblent viser en priorité des profils sensibles, comme des journalistes ou des responsables politiques, personne n’est totalement à l’abri.

Des correctifs pour les anciens iPhone et iPad

Fait notable, Apple n’a pas oublié les utilisateurs d’appareils plus anciens. En plus des mises à jour habituelles pour les derniers iPhone (iOS 18.4), la marque à la pomme a déployé des correctifs spécifiques pour les iPhone 6, 7, 8, X et plusieurs générations d’iPad.

Pourquoi ? Parce que certaines failles découvertes récemment affectent aussi les versions précédentes d’iOS (15, 16 et 17). Plutôt que de les laisser vulnérables, Apple a donc décidé de rétroporter les correctifs sur ces anciennes versions, c’est-à-dire de les adapter pour des systèmes plus anciens.

Trois failles critiques ont été corrigées par Apple.

La première empêchait l’iPhone de bloquer certaines connexions physiques, ce qui pouvait permettre un accès non autorisé via câble. La deuxième concernait WebKit, le moteur derrière Safari. Un site piégé pouvait s’en servir pour contourner les protections de l’appareil. La troisième vulnérabilité permettait à des contenus multimédia d’ouvrir la porte à des attaques plus larges.

Ces failles visaient surtout des cibles précises, mais elles rappellent une chose : si votre appareil n’est pas à jour, il peut devenir une cible. Que vous ayez un modèle récent ou plus ancien, faites la mise à jour dès qu’elle est disponible.

Les bons réflexes pour rester protégé

Installer les mises à jour dès leur sortie reste le geste le plus simple pour se protéger. Mais ce n’est pas toujours suffisant. Mieux vaut aussi s’équiper d’outils de sécurité fiables.

Aujourd’hui, même l’écosystème Apple n’est plus intouchable. Les attaques se multiplient, les méthodes évoluent. Mais en combinant mises à jour régulières, bons réflexes et outils adaptés, on peut garder une longueur d’avance sur les cybercriminels.

