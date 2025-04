Netflix dégaine les sous-titres minimalistes : adieu les « [porte qui grince] » !

Et si Netflix arrêtait de vous spoiler les scènes d’action avec des [musique inquiétante] ? La plateforme lance enfin des sous-titres allégés, pour ceux qui veulent juste suivre les dialogues… sans les bruits de pas ou les soupirs dramatiques.

Saviez-vous que plus de la moitié des Américains regardent des séries avec les sous-titres activés ? Entre les enceintes TV bas de gamme et les acteurs qui marmonnent, Netflix a décidé de simplifier la vie des accros du texte à l’écran. La plateforme introduit désormais une option de sous-titres dialogues uniquement, qui supprime les indications sonores superflues.

Disponible progressivement, cette fonction débute avec la saison 5 de You et le film Havoc avec Tom Hardy. Elle devrait donc être disponible pour toutes les nouvelles productions originales de Netflix à l’avenir. Pour l’activer, il suffit de choisir la langue (anglais, allemand, etc.) dans les paramètres de sous-titres, sans cocher la case « CC » (sous-titres pour sourds et malentendants). Les puristes peuvent toujours garder les descriptions sonores… mais avouons que [rires enregistrés] dans Friends, ça va bien cinq minutes.

Un nouveau mode « je veux juste comprendre ce qu’ils racontent »

Concrètement, fini les [téléphone vibre] ou [explosion lointaine]. Seuls les dialogues s’affichent, pour une immersion sans distractions. L’idée : répondre à la demande des utilisateurs qui n’ont pas besoin de savoir qu’un personnage « soupire bruyamment » pour suivre l’intrigue.

Netflix promet que toutes ses nouvelles productions originales intégreront cette option, dans toutes les langues. Pour le catalogue existant, un porte-parole indique qu’un déploiement est « à l’étude ». En attendant, les amateurs de K-dramas ou de polars scandinaves devront composer avec les descriptions… et patienter. On espère que l'entreprise adoptera vite ce type de sous-titres épurés sur tout son catalogue.

Cette mise à jour s’ajoute à la récente liberté de choisir séparément langue audio et sous-titres. De quoi satisfaire les polyglottes et ceux qui préfèrent les doublages… mais ne supportent pas les traductions approximatives.

Reste une inconnue : combien de temps gagnera-t-on sans ces lignes de texte parasites ? Assez, espérons-le, pour ne plus rater un rebondissement à cause d’un [silence gênant] mal placé.