ChatGPT offre une fonction payante ultra utile aux utilisateurs gratuits, voici ce que ça apporte

ChatGPT renforce son offre gratuite avec l'arrivée de la recherche approfondie. Une décision qui démocratise l'une des fonctionnalités les plus intéressantes développée par OpenAI – qui était jusqu'ici réservée aux abonnés payants. On vous explique ce que ça apporte.

Initialement réservée aux abonnés Pro, puis étendu à tous les abonnés payants, la Recherche approfondie arrive aussi chez les utilisateurs gratuits. Cette fonctionnalité permet de lancer une recherche particulièrement fouillée sur n'importe quel sujet que vous soumettez à ChatGPT. L'opération peut prendre jusqu'à une demi-heure, quelques heures, voire davantage selon la difficulté.

Une fois que l'IA a accompli sa mission, une notification vous prévient qu'il est temps d'aller consulter le résultat. De concert avec le modèle o3, la Recherche approfondie permet de se donner d'emblée une liste de sources et un premier point de vue sur des sujets pointus. Une tâche qui pourrait prendre plusieurs jours à un chercheur humain.

ChatGPT ajoute la Recherche approfondie aux utilisateurs gratuits

Il reste nécessaire de vérifier tout ce que l'IA trouve – les erreurs restant fréquentes. Toutefois la production de l'IA, particulièrement détaillée, fait partie de ces nouveautés les plus utiles pour ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien. Dans la version gratuite, les utilisateurs devront s'accommoder de quelques limites. Le mode reposera uniquement sur le modèle o4-mini, plus rapide, mais aussi un peu moins “intelligent”.

La production de l'IA sera également plus courte, mais, assure OpenAI, la qualité de la recherche elle-même devrait être équivalente à ce dont peuvent profiter les utilisateurs payants. Dans sa version gratuite, l'accès à la Recherche approfondie, dont l'action est très gourmande en ressources, est limité par un quota réduit de d'utilisations mensuelles. Il ne sera ainsi possible que de l'utiliser 5 fois par mois.

Il faut d'ailleurs souligner que des quotas s'appliquent aussi aux abonnés gratuits. Les abonnés ChaGPT Plus ou Team ont droit à 25 recherches mensuelles dont 10 recherches approfondies complètes et 15 plus légères. Les abonnés entreprises, ont, eux, droit à 250 Recherches approfondies, dont 125 complètes. La fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait arriver pour les derniers utilisateurs gratuits d'ici la fin de la semaine prochaine.