Nintendo Switch 2 : jeux XXL et mises à niveau payantes, l’addition risque de piquer

La Switch 2 débarque avec des jeux si gros qu’ils pourraient remplir votre console en un claquement de doigts… et votre portefeuille en deux temps trois mouvements. Préparez-vous à l’addition.

Nintendo a officialisé les specs de sa Switch 2, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le géant japonais ne mise pas sur la légèreté. Entre des jeux tiers avoisinant les 70 Go et des mises à niveau parfois salées, les joueurs vont devoir composer avec leur stockage… et leur budget.

Avec 256 Go de stockage interne, la console se veut moderne. C’est mieux que l’iPhone 16e et ses 128 Go de stockage sur la version de base, et bien loin de la Switch OLED et ses 64 Go. Problème : des titres comme Split Fiction (71 Go) ou GTA V (62,5 Go) rempliraient l’espace en quatre installations à peine. Même les jeux plus « légers » (Street Fighter 6 à 48,8 Go) grignotent rapidement la mémoire. Seule solution viable : investir dans une carte microSD Express, capable de supporter les textures 4K et les moteurs graphiques dernière génération. Les versions les moins chères, comme les cartes SD de la génération précédente, trop lentes, sont à proscrire.

Mises à niveau sur l’eShop : entre bonnes affaires et arnaques

Côté tarifs, Nintendo mixe les bonnes surprises et les baffes. Les mises à niveau pour Zelda: Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom s’affichent à 9,99 € chacune, un geste appréciable pour les fans. Mais d’autres titres, comme Kirby et le monde oublié ou Mario Party Jamboree, exigent 19,99 € pour leur version Switch 2. Une augmentation qui fait tiquer, surtout pour des jeux déjà existants. Il semblerait que Nintendo fasse payer un peu plus cher les mises à niveau qui apportent aussi du nouveau contenu, et non pas une simple mise à jour visuelle.

Les nouveautés, elles, restent alignées sur les standards du marché : entre 39,99 € (Street Fighter 6) et 49,99 € (Sonic X Shadow Generations). Seul RAIDOU Remastered ose frôler les 50 € sans complexe.

Reste à voir si les joueurs accepteront de payer deux fois pour des mises à niveau sur Switch 2… tout en achetant des cartes microSD assez onéreuses. La Switch 2 promet un bond en avant au niveau des performances, mais ses coûts cachés pourraient donner des sueurs froides aux gamers les plus modestes.