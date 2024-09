French Days PS5 : Carrefour casse le prix de la console Slim avec lecteur de disque

La PS5 Slim est à l'honneur chez Carrefour. Pendant la période des French Days, la console Sony avec lecteur de disque bénéficie d'une jolie réduction de presque 125 euros par rapport à son prix conseillé.

Près d'un an après avoir été officialisée par Sony, la PS5 Slim fait l'objet d'un super bon plan sur le site Carrefour. À l'occasion de la sortie nationale du jeu vidéo EA Sports FC 25 et dans le cadre des French Days, la console Sony avec lecteur de disque est au prix de revient de 424,15 euros au lieu de 549 euros.

La réduction globale de près de 125 euros valable jusqu'au 1er octobre 2024 s'effectue de cette façon : une remise immédiate de 50 euros de la part de l'enseigne et une remise fidélité de 15 % et la livraison à domicile ou en point relais est choisie. Pour information, les 74,85 euros de remise fidélité iront directement sur la cagnotte du compte client et pourront être utilisés au cours d'un prochain achat.

Pour rappel, la PS5 Slim dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6. La connectivité se compose de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port Ethernet, de la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et de la technologie sans fil Bluetooth 5.1. La version allégée de la console PS5 mesure 358 x 96 x 216 mm et affiche un poids de 3,2 kilos. Et à propos du stockage, la PS5 Slim embarque une mémoire de 1 To.