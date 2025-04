Votre smartphone est toujours en mode silencieux ? Voici ce que ça dit sur vous selon des psychologues

Si vous êtes un adepte du mode silencieux sur votre smartphone, sachez que cette pratique en dit long sur vous. C'est en tout cas ce que dévoilent plusieurs études comportementales et psychologiques.

Aujourd'hui, nous sommes assaillis de notifications provenant de toute part sur notre smartphone : réseaux sociaux, actualités, jeux, rappels et alertes, plateformes de streaming, etc. Autant de signaux sonores qui nous rappellent vers notre téléphone, et qui peuvent nuire gravement à notre concentration et notre tranquillité… Et celles des autres.

Alors, pour éviter d'être dérangé toutes les 30 secondes, vous êtes peut-être devenu par la force des choses, ou par choix, un adepte du mode Silencieux ou du mode Ne pas déranger. Or et si l'on en croit nos confrères du site Sain et Naturel (via Ouest France), les aficionados du mode Silencieux partagent généralement des comportements et des profils psychologiques bien spécifiques. On vous explique tout.

Les différentes comportements repérés chez les pros du mode Silencieux

Un besoin de rester concentré

Pour de nombreux adeptes du mode Silencieux, cette pratique représente d'abord pour eux un moyen de rester concentré sur la tâche qu'il cherche à accomplir. Soit maintenir ce qu'on appelle le concept de flow, cet état de focus absolu que l'on peut vivre lorsqu'on se concentre avec force et suffisamment longtemps sur quelque chose.

D'après une étude publiée en 2022 sur la National Library of Medecine, les notifications de nos smartphones peuvent justement perturber cet état et nuire grandement à notre capacité de concentration. Concrètement, les auteurs de cette étude ont prouvé que les notifications et autres alertes sonores diminuaient le temps de réactions des candidats. En outre, les personnes ayant une plus grande propension à l'addiction au smartphone avaient démontré une plus faible capacité à maintenir leur attention.

Une sensibilité accrue au bruit

Autre aspect étonnant, des recherches en psychoascoustique publiées en 2015 dans le Sage Journals a prouvé que les personnes sensibles au bruit étaient généralement plus enclins à :

à ressentir plus facilement du stress lorsque des sons inattendus surgissent, y compris de leur téléphone

à prendre un temps plus important pour répondre à un appel ou un message

à s'isoler pour entamer une conversation téléphonique

à ressentir une gêne plus prononcée lorsqu'un téléphone sonne dans un endroit public

L'étude explique également que ces sons soudains peuvent engendrer une augmentation du rythme cardiaque, un pic de cortisol (ndrl : l'hormone du stress) et une baisse des capacités de la mémoire à court terme. Par conséquent et pour ces personnes, le mode Silencieux se transforme comme un rempart aux nuisances sonores, “un outil de régulation sensorielle, permettant de filtrer les stimuli auditifs intrusifs” d'après Sain et Naturel.

Une volonté de contrôler sa consommation numérique

Pour d'autres, le mode Silencieux représente également un moyen d'équilibrer leur consommation numérique et de lutter contre le fameux syndrome du FOMO (Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose). En 2022, une étude baptisée le Son du silence s'est justement penché sur l'impact du mode Silencieux sur le comportement.

Pendant deux semaines, un groupe de participants avait l'obligation de désactiver toutes les notifications sur leur iPhone. Pour l'autre, la sonnerie était activée. Globalement, les sujets du premier groupe ont déclaré se sentir plus concentrés, et donc moins enclins à regarder leur téléphone.

Une efficacité à remettre en perspective

Attention toutefois, les auteurs précisent que le mode Silencieux n'est clairement pas le remède parfait pour tout le monde pour limiter/combattre son addiction au smartphone. Au contraire, il peut produire l'effet inverse chez certaines personnes, notamment celles sensibles aux syndromes du FOMO et du NTB (Need to Belong ou le besoin de maintenir des liens sociaux constants, notamment via les réseaux sociaux). “Le fait de faire taire les notifications semblent être pour eux plus, plutôt que moins, psychologiquement pénible”, assurent les chercheurs.

Des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont également remis en question l'efficacité du mode Silencieux pour décrocher de son téléphone. A cette occasion, ils ont demandé à 138 utilisateurs de se répartir en trois groupes. L'un devait activer le mode sonnerie, le second le mode vibreur et le dernier, le mode silencieux.

Ensuite, ils devaient garder ce mode activé sur leur téléphone durant 4 jours. Leur utilisation du smartphone était évidemment observée à la loupe. Résultat, les utilisateurs en mode silencieux ont consulté leur téléphone le plus souvent : 98,2 fois par jour, contre 52,9 pour ceux en mode vibreur. Ici encore, les chercheurs ont évoqué le FOMO pour expliquer en partie ces chiffres.