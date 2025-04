Comment annuler votre abonnement Surfshark et vous faire rembourser ?

Surfshark est un VPN rapide, sécurisé et peu cher. Pour autant, vous pouvez annuler votre abonnement très facilement si vous le souhaitez, avec la possibilité de vous faire rembourser. On vous dit comment procéder.

Surfshark est l’un des VPN les plus appréciés en 2025 grâce à ses performances, sa fiabilité et son coût abordable par rapport à la concurrence. Malgré ses nombreux atouts, plusieurs raisons peuvent vous emmener à annuler votre abonnement Surfshark.

Vous y avez peut-être souscrit pour un besoin ponctuel ou pour essayer l’application gratuitement pendant quelques jours. Il est en effet possible de tester le VPN gratuitement pendant 30 jours grâce à une garantie de remboursement si vous n’êtes pas satisfait. On vous explique tout ça un peu plus loin.

Comment résilier votre abonnement Surfshark ?

Vous pouvez résilier votre abonnement Surfshark de plusieurs manières. La méthode à choisir va dépendre du canal par lequel vous vous êtes abonné : depuis le site du fournisseur, depuis le Play Store de Google ou l’App Store d’Apple.

Annuler l’abonnement Surfshark : la méthode standard

La plupart des utilisateurs s’abonnent directement depuis le site de Surfshark. Si c’est votre cas, voici comment annuler votre abonnement.

Rendez-vous sur la plateforme de gestion des comptes Surfshark

Connectez-vous en renseignant votre identifiant et mot de passe

En haut, à droite cliquez sur Mon compte ==) Abonnement une fois connecté à votre compte

Dans l’onglet Paiement, cliquez sur Gérer l’abonnement

Surfshark considère que vous souhaitez annuler votre abonnement. Sur l’écran qui s’ouvre, sélectionnez un motif parmi ceux proposés. Ex : Je souhaite renouveler manuellement. Cliquez sur Envoyer et poursuivez le processus jusqu’au bout.

Peu importe le motif choisi, cette procédure va interrompre le renouvellement automatique de votre abonnement Surfshark. Si vous avez déjà dépassé le délai de la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, vous serez obligé de consommer le nombre de mois restant de votre abonnement. En d’autres termes, la résiliation ne sera effective qu’à la fin de l’abonnement.

Résiliation de l’abonnement Surfshark depuis le Play Store (Android)

Si vous vous êtes abonné à Surfshark en passant par le Play Store depuis votre smartphone Android, vous devrez passer par ce canal pour annuler l’abonnement. Voici la méthode à suivre :

Rendez-vous sur le Google Play Store et connectez-vous avec l’adresse Gmail utilisée pour vous abonner à Surfshark

et connectez-vous avec l’adresse Gmail utilisée pour vous abonner à Surfshark Appuyez sur votre icône / photo de profil en haut, à droite

Allez dans la section Paiements et abonnements et ensuite dans Abonnements

et ensuite dans Surfshark doit normalement s’afficher dans la liste. Sélectionnez-le et appuyez sur Annuler l’abonnement

Validez

Comment résilier l’abonnement Surfsark sur iPhone ou iPad

Depuis votre appareil Apple, allez dans Réglages

Appuyez sur votre nom / icône de profil

Allez dans le menu Abonnements

Sélectionnez Surfshark dans la liste

Appuyez ensuite sur Annuler l’abonnementet confirmez

Depuis un MAC

Si vous passez par macOS pour annuler l’abonnement, le processus est pratiquement le même, mais vous devrez passer par l’App Store.

Ouvrez l’App Store sur votre Mac et assurez-vous d’être connecté avec le bon compte

Cliquez sur votre nom / icône de profil

Allez dans Paramètres du compte

Cliquez sur Abonnements puis sur Gérer

puis sur Ensuite, cliquez sur le lien Modifier à côté de Surfshark

à côté de Surfshark Cliquez enfin sur Résilier l’abonnement.

Comment se faire rembourser par Surfshark

Comme indiqué plus haut, vous pouvez vous faire rembourser intégralement par Surfshark sous condition. Vous devez en effet avoir résilié l’abonnement dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de souscription.

Si vous êtes bien dans ce délai, contactez l’assistance de surfshark pour demander un remboursement. Vous pouvez le faire par mail en écrivant à l’adresse [email protected] ou encore en optant pour une méthode encore plus rapide : discuter directement avec un agent via le chat en direct.

Pour accéder au chat en direct, vous devez passer par la page du centre d’aide qui est disponible à cette adresse. Totalement en bas, cliquez sur Chat With Us pour discuter avec un agent. Notez que pour l’heure, ce support est uniquement en anglais.

Le processus de remboursement pour les abonnés Play Store et App Store

Surfshark gère uniquement les abonnements effectués depuis son site web. Si vous êtes passé par le Play Store, l’App Store ou même par l’Amazon App Store sur les appareils FireOS,

Chacune de ces plateformes a en effet sa propre politique de remboursement. Chez Google par exemple, il est possible d’obtenir un remboursement assez facilement pour un paiement effectué il y a moins de 48 heures.