Xbox va lancer un service de cloud gaming gratuit, mais il ne faudra pas avoir peur de la publicité

Une version gratuite du Xbox Cloud Gaming devrait bientôt être lancée. Les joueurs auront un temps de jeu limité et devront regarder de la publicité pour en bénéficier.

Microsoft a suscité une vague d'indignation en augmentant subitement et fortement le tarif du Xbox Game Pass Ultimate. L'éditeur veut faire payer au prix fort l'accès à un catalogue de jeux étendu, dont des titres disponibles dès le jour de leur sortie. Il souhaite par contre simplifier l'accès à son service de cloud gaming, désormais inclut dans toutes les offres d'abonnement au Game Pass. Et il devrait bientôt lancer une formule gratuite au Xbox Cloud Gaming, financée par la publicité.

D'après The Verge, qui cite des “sources proches du dossier”, Microsoft a commencé à tester en interne une version gratuite de la plateforme. Celle-ci permettrait de jouer en streaming à une sélection de titres compatibles que l'on a acheté, ainsi que des jeux éligibles dans le cadre des journées de jeu gratuites, qui permettent d'essayer certaines productions triées sur le volet le temps d'un week-end. Les jeux Xbox Retro Classics seraient aussi pris en charge.

Une heure de Xbox Cloud Gaming gratuit contre deux minutes de publicité

D'après les premiers tests en cours, l'utilisateur devrait regarder environ deux minutes de publicité avant la session de jeu afin de pouvoir jouer. Il ne serait par contre pas interrompu en pleine partie par la suite. Une limite d'une heure par session et jusqu'à cinq heures gratuites par mois est dans les tuyaux. Mais toutes ces informations sont encore susceptibles de changer d'ici au lancement officiel de cette offre gratuite. Pour l'instant, Xbox tâte le terrain.

Le Xbox Cloud Gaming gratuit sera disponible sur PC, consoles Xbox, appareils mobiles et sur le web, comme pour la version payante incluse dans le Game Pass. Une bêta publique devrait être rendue disponible bientôt, avant une sortie officielle pour l'ensemble des utilisateurs dans les mois qui viennent. Pour Microsoft, il s'agit de faire croître le service et de concurrencer GeForce Now, la solution de cloud gaming de Nvidia, qui dispose aussi d'une version gratuite proposant des sessions de jeu d'une heure, mais sans publicité.

Le Xbox Cloud Gaming offre une définition 1 440p et un débit de 30 Mbps avec le Game Pass Ultimate et du 1 080p à 12 Mbps pour les abonnés Premium et Essential. La version gratuite devrait, au mieux, disposer de la même expérience que celle du Game Pass Premium et Essential.