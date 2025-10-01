Le prix du Xbox Game Pass explose, l’abonnement est-il encore intéressant ?

Le Xbox Game Pass évolue. Microsoft a revu ses offres et a très fortement augmenté ses tarifs pour bénéficier de l'accès aux jeux le jour de leur sortie. On s'éloigne de la promesse de départ du service, mais il fallait s'y attendre.

Xbox annonce une refonte majeure de son Game Pass. L'offre se divise désormais en trois abonnements distincts, avec de fortes hausses de prix. Le Game Pass Ultimate est à présent facturé 26,99 euros par mois, soit une hausse de 50 %. Le Game Pass Premium (qui remplace la formule Standard) est affiché à 12,99 euros mensuels et le Game Pass Essential (qui prend la suite du Core) à 8,99 euros par mois. Le PC Game Pass disparaît. Après des années à proposer un rapport qualité-prix imbattable, Microsoft a sifflé la fin de la récréation.

Le Game Pass Ultimate promet plus de 75 jeux disponibles day one par an. Il s'agit du seul abonnement qui permet de jouer à des nouveaux titres dès leur sortie. L'augmentation tarifaire est justifiée en partie par l'intégration d'Ubisoft+ Classics, un catalogue de jeux de l'éditeur français, qui ne comprend toutefois pas les jeux les plus récents. Les joueurs bénéficient aussi de la meilleure expérience avec le Xbox Cloud Gaming, qui vient justement de déployer la définition d'image en 1 440p.

Le prix du Xbox Game Pass Ultimate augmente de 50 %

Le Game Pass Premium dispose d'un catalogue de jeux moins fourni, privé notamment des jeux sortis récemment. Les titres first-party Xbox rejoindront le Game Pass premium dans l'année suivant leur lancement, est-il indiqué. L'utilisateur profite de temps d'attente plus courts sur le Xbox Cloud Gaming, mais pas d'une qualité de streaming égale à celle du Game Pass Ultimate.

En ce qui concerne le Game Pass Essential, on a accès au Xbox Cloud Gaming, mais sans avantages. Le catalogue est restreint à une cinquantaine de titres.

Les trois offres permettent de jouer sur PC, sur console ou dans le cloud via un appareil compatible. Elles incluent toutes le multijoueur en ligne et un nouveau programme de récompenses Rewards qui permet d'accumuler des points en jouant pour les convertir en bons d'achat. Ultimate donne la possibilité d'atteindre 100 000 points (100 euros) par an, Premium 50 000 points (50 euros) et Essential 25 000 points (25 euros). Reste que l'attractivité du Game Pass risque de ne plus être la même avec cette nouvelle stratégie.