Xbox Games with Gold : les jeux gratuits d’octobre 2020

Xbox Games With Gold offre chaque mois aux abonnés 4 jeux vidéo gratuitement. Microsoft vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection offerte sur Xbox One et Xbox 360 pour le mois d'octobre 2020. Ce mois-ci, Xbox propose de jouer à Slayaway Camp : Butcher's Cut, Maid of Sker, Sphinx et la Malédicition de la Momie et Costume Quest.

Quelques jours avant la fin du mois, Microsoft dévoile la sélection de jeux offerts aux abonnés de ces offres. Comme toujours, les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate peuvent télécharger sans frais 4 jeux vidéo. Les titres Xbox 360 sont 100% jouables sur la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits d'octobre 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Pour fêter Halloween, Microsoft propose une sélection axée sur l'horreur ! Sur Xbox One, on vous conseille d'abord de tester Slayaway Camp: Butcher’s Cut, un jeu de casse-tête où le jour incarne un tueur série tout droit sorti d'un film d'horreur de type “slasher” des années 80. Tradition oblige, vous aurez pour mission d'assassiner des adolescents en vacances dans un chalet. Dans un second temps, on vous invite à installer Maid of Sker, un survival-horreur qui se déroule dans un hôtel abandonné.

Xbox One

Slayaway Camp: Butcher’s Cut : à télécharger du 1er au 31 octobre 2020

Maid of Sker : à télécharger du 16 octobre au 15 novembre 2020

Xbox 360

Sphinx et la Malédiction de la Momie : à télécharger du 1er au 15 octobre 2020

Costume Quest : à télécharger du 16 au 31 octobre 2020

Sur Xbox 360, les abonnés peuvent jouer à Sphinx et la Malédiction de la Momie, un jeu de plateformes 3D et de combats où vous incarnerez Sphinx, un demi-dieu, et la momie Touti dans l’Égypte antique. Microsoft offre aussi Costume Quest, un jeu d'aventures enfantin qui se déroule le soir d'Halloween. Si la sélection d'octobre 2020 ne vous tente pas, il est encore possible de récupérer The Book of Unwritten Tales 2, un jeu offert le mois dernier, jusqu'au 15 octobre.