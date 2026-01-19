Xbox Game Pass : le cloud gaming gratuit arrive bientôt, mais il pourrait être plus décevant que prévu

Xbox a commencé à faire la promotion de son service de cloud gaming gratuit auprès des joueurs. Financé par la publicité, ce dernier pourrait donc arriver dès cette année. Néanmoins, les joueurs y ayant recours pourraient bien être très limités dans leurs sessions de jeu.

À l'heure actuelle, et depuis la hausse significative des prix le 1ᵉʳ octobre dernier, le Xbox Game Pass propose trois formules d'abonnement : une à 8,99 €/mois, une à 12,99 €/mois et une à 26,99 €/mois. Depuis cette refonte, toutes donnent accès au service de cloud gaming de Microsoft, qui permet de jouer sur n'importe quelle machine dotée d'une connexion Internet. Néanmoins, il faut encore payer, ce qui, si vous n'avez pas les moyens pour une console ou un PC gaming, reste un frein.

Or, toujours en octobre dernier, une rumeur a commencé à circuler : Microsoft préparerait le lancement d'une formule gratuite de son service xCloud. Évidemment, il ne s'agit pas d'un simple cadeau de la part de la firme, puisque le service serait alors financé par la publicité. Aujourd'hui, il semblerait que cette formule approche à grands pas. En effet, nos confères de Windows Central ont repéré des publicités au sein de l'application Xbox annonçant son arrivée.

Sur le même sujet — Xbox Game Pass : on a comparé toutes les formules après la hausse des prix, voici la meilleure

Le xCloud gratuit arrive bientôt, mais s'annonce très limité

Sur l'écran repéré par Windows Central, on peut ainsi découvrir l'existence d'un service offrant “1 heure de jeu financée par la publicité par session”. Ce fameux service gratuit existe donc bel et bien et, ce message étant désormais affiché auprès de certains utilisateurs, on peut déduire que son lancement est prévu pour dans quelques mois tout au plus. Toutefois, il semblerait que le service soit beaucoup moins alléchant que prévu.

Cette heure de jeu est désormais au coeur de toutes les suspicions. S'agit-il d'une heure unique, impossible à relancer avant un certain délai ? Ou plutôt d'une heure complète sans publicité, dont le compteur retombe à zéro après en avoir visionné quelques-unes ? Impossible à savoir pour le moment. D'après de récentes rumeurs, le service serait limité à 5 sessions par mois, tandis que jusqu'à deux minutes de publicités pourraient être diffusées.

Source : Windows Central