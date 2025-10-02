Xbox Game Pass : on a comparé toutes les formules après la hausse des prix, voici la meilleure

Hier, Microsoft a fait une annonce choc pour tous les abonnés (et futurs) de son Xbox Game Pass : toutes les formules d'abonnement ont eu droit à une grosse refonte. Du moins, presque toute. En effet, il existe une formule qui, outre la hausse de prix générale, n'a quasiment pas changer – ce qui en fait la plus intéressante de toutes à l'heure actuelle.

Ça ne vous a probablement pas échappé si vous êtes un joueur assidu. Hier, Microsoft a (encore) lâché une petite bombe sur le monde du jeu vidéo. Allons-y franchement : le Xbox Game Pass tel qu'on l'a connu est mort – vive le Game Pass ? Hé bien oui, puisque la célèbre formule d'abonnement de la firme ne disparaît pas pour autant. En revanche, toutes les formules d'abonnement ont eu droit à une profonde refonte. Forcément, le tout s'accompagne d'une hausse des prix particulièrement salée.

On retrouve toujours trois formules d'abonnement principales. Pour rappel, voici les nouveaux prix affichés pour s'abonner au Xbox Game Pass :

Essential : 8,99 €/mois

8,99 €/mois Premium : 12,99 €/mois

12,99 €/mois Ultimate : 26,99 €/mois

L'abonnement Ultimate est donc celui qui subit la plus forte flambée des prix, en voyant son tarif augmenter de 50%. Bien que Microsoft nous ait malheureusement habitué à faire grimper les prix de son service d'abonnement, cela reste énorme. Et risque de pousser de nombreux joueurs à claquer la porte une bonne fois pour toutes.

Cette formule du Game Pass reste intéressante malgré la hausse des prix

On peut les comprendre. Alors que l'avenir de Microsoft sur le marché des consoles semble de plus en plus fou et que la firme a commencé à commercialiser ses exclusivités sur PlayStation, tout laisse à penser que l'entreprise est en train de faire un all-in sur son Game Pass – et en profite pour saigner le porte-monnaie des joueurs. Pour ce faire, Microsoft adopte d'ailleurs une stratégie particulièrement fourbe : dépouiller les formules d'abonnement intermédiaires pour inciter à passer à l'offre Ultimate.

En effet, et malgré l'arrivée du cloud gaming dans tous les tiers, l'impossibilité d'accéder à tout le catalogue et le retrait des jeux “day one” sera la trahison de trop pour de nombreux joueurs. Il est donc très probable que vous hésitiez aujourd'hui à résilier votre abonnement. Nous avons donc comparé toutes les nouvelles formules et, en fouillant un peu, nous avons déniché un petit outsider encore très intéressant pour son prix.

Avant toute chose, un petit disclaimer s'impose. La formule que nous allons évoquer ne concerne que les joueurs sur PC. Si vous êtes sur Xbox, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter. Vous l'aurez deviné, nous allons parler du PC Game Pass. Cette formule a toujours été une petite anomalie dans l'offre globale du Game Pass, rarement mise en avant alors qu'elle est parfaitement adaptée aux joueurs PC.

Forcément, le PC Game Pass a lui aussi vu son prix augmenter hier. De 11,99€/mois, il passe à 14,99€/mois. Une hausse non négligeable donc, mais qui est amortie par un détail tout aussi important : elle ne change presque pas. En effet, le seule changement apporté à la formule est le retrait des titres Ubisoft Classics. Mais, en échange, Microsoft assure que l'offre va garnir d'une cinquantaine de titres Ubisoft.

Pourquoi le PC Game Pass est devenue l'offre la plus intéressante

Voici donc un résumé de ce à quoi les abonnés au PC Game Pass ont droit :

Plus de 400 jeux PC

Accès aux jeux first-party Xbox dès leur sortie (dont Call of Duty)

Abonnement à EA Play inclus

Une cinquantaine de jeux Ubisoft

Des promotions sur le store Microsoft

Bonus in-game sur Overwatch, les jeux Riot et autres

Maintenant, comparons cette offre à la formule Ultimate, à 26,99€. Voici les seules bénéfices auxquelles les abonnés PC Game Pass n'auront pas droit :

Pas de cloud gaming

Pas de jeux Ubisoft Classics

C'est tout. Pour une fraction du prix de la meilleure offre du Game Pass, les joueurs PC ont presque tous les avantages. Ajoutons à cela que ces derniers ont assez rarement besoin du cloud gaming, exception faite des sessions “confort” sur smartphone et joueurs nomades, puisque qu'en théorie leur machine est capable de faire tourner décemment la plupart des jeux récents. Certes, l'augmentation du prix est conséquente. Mais si vous jouez sur PC et que vous pouvez vous passer du cloud gaming, il n'y pas photo : le PC Game Pass est clairement la meilleure option.

Dans un souci d'exhaustivité, il faut bien reconnaître deux ombres au tableau. La première, nous l'avons évoqué, c'est que cette solution écarte tous les joueurs consoles, qui représente très probablement la majorité des 35 millions d'utilisateurs du Game Pass. Pour eux, pas d'autre solution que de passer à la caisse, ce qui va être très dur à avaler pour tous deux qui espéraient jouer au prochain Call of Duty pour seulement 20€.

Se pose également la question de la durabilité de cette offre. Nous l'avons dit, Microsoft n'a toujours que très peu communiqué sur cette dernière – ce qui n'est pas très étonnant, la firme visant en premier lieu les joueurs consoles. Le fait qu'elle soit à peine évoquée lors de l'annonce de la refonte laisse planer le doute quant à la potentielle disparition du PC Game Pass. Pour l'heure, celui-ci existe toujours. Le site officielle de Microsoft a par ailleurs mis son prix à jour, ce qui laisse à penser la formule va rester disponible encore quelque temps.