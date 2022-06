WWDC 2022 : comment suivre en direct la keynote Apple et les annonces sur iOS 16 et macOS 13

Ce soir, Apple donne le coup d’envoi de la WWDC, édition 2022. Comme d’habitude, une conférence marquera le début de l’événement, l’occasion pour le constructeur pour présenter toutes les nouveautés à venir. Découvrez comment suivre la keynote en direct.



Chaque année, Apple organise un événement à destination des développeurs du monde entier : la WWDC. Toutefois, ces derniers ne sont pas les seuls à attendre cet événement de pied ferme : les utilisateurs ont, eux aussi, droit à quelques surprises. En effet, la WWDC commence toujours par une keynote riche en annonces sur les nouveautés à venir.

Ainsi, en 2021, Apple n’avait pas chômé en dévoilant notamment iOS 15 et son Macbook Pro M1. Cette année, le programme devrait être relativement similaire, d’après les premières informations qui nous sont parvenues. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mieux savoir comment vous pouvez suivre la keynote en direct. Ça tombe bien on vous explique tout !

Comment suivre la keynote Apple de ce soir en direct ?

Quand a eu lieu la keynote : ce lundi 6 juin

: ce lundi 6 juin À quelle heure le live a-t-il commencé : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment revoir le State of Play : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : environ une heure

À noter qu’Apple n’a pas encore donné de précisions sur la durée de sa keynote, il s’agit donc là d’une estimation basée sur les précédentes conférences du constructeur. Le programme étant assez chargé, il se pourrait donc qu’elle dure un peu plus longtemps.

Que faut-il attendre de cette keynote Apple ?

Nous avons déjà beaucoup d’informations concernant les annonces que prévoirait de faire Apple. Comme toujours, le constructeur devrait s’attarder un moment sur iOS 16, afin de présenter l’ensemble des nouveautés qui arriveront avec la mise à jour. Autre mise à jour de taille, macOS 13 devrait également pointer le bout de son nez. Enfin, dernier système d’exploitation, watchOS9 aurait également droit à son petit quart d’heure de présentation.

Côté hardware, on devrait en apprendre plus sur le casque de réalité mixte qui fait parler de lui depuis plusieurs semaines. Enfin, que serait une keynote Apple sans de nouveaux Mac. Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, Les MacBook Air M2, iMac Pro, Mac Mini et Mac Pro feront également une apparition. Rendez-vous ce soir pour en avoir le cœur net.