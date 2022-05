Apple Glass : la présentation est imminente, ça se confirme

Les Apple Glass sont en approche ! Quelques jours avant la WWDC 2022, un nouvel indice vient de confirmer la présentation imminente du casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple. Par le biais de sociétés écran, Apple aurait en effet déposé la marque RealityOS.

Il y a quelques mois, le terme « realityOS » est apparu dans du code open source et sur des logs de transferts de l’App Store. D'après les développeurs à l'origine de cette découverte, il s'agirait tout simplement du système d'exploitation destiné à alimenter les Apple Glass. Ce système dédié au casque de réalité virtuelle et augmentée embarquerait son propre App Store.

Plus récemment, une société inconnue appelée Realityo Systems LLC a déposé la marque « RealityOS » auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce. Le dépôt a été découvert par Parker Ortolani, journaliste chez Vox Media. “Je ne trouve aucun détail sur cette LLC, un peu comme les autres sociétés fictives qu'Apple a formées dans le passé pour déposer d'autres noms de systèmes d'exploitation”, précise Parker Ortolani dans un article.

Présentation dès le 6 juin 2022 à la WWDC ?

Le géant américain utilise souvent des sociétés écran pour déposer des marques sans dévoiler l'entièreté de ses projets avant l'heure. En comparant l'adresse de Realityo Systems LLC à celle d'une société fictive déjà utilisée par Apple, le journaliste s'est rendu compte que les deux firmes sont toutes deux enregistrées au même endroit.

La marque de commerce a été déposée le 8 décembre 2021 dans les catégories suivantes : “périphériques”, “logiciels” et “matériel informatique portable”. Tout laisse penser qu'il s'agit bien de l'OS du casque Apple Glass. Enfin, il semble que “les marques ont une date limite pour le dépôt international fixée au 8 juin 2022, soit seulement deux jours après le discours d'ouverture de la WWDC”.

Il se murmure qu'Apple profiterait de la conférence WWDC du 6 juin 2022 pour présenter, du moins brièvement, son nouvel accessoire. Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, se veut plus prudent estime qu'une “présentation complète pour les développeurs et les consommateurs la semaine prochaine” est peu probable. Peut-on au moins s'attendre à un aperçu de l'OS qui équipera l'accessoire ? Pour rappel, Apple pourrait attendre plusieurs mois entre la première présentation des Apple Glass et la commercialisation.

Source : Parker Ortolani