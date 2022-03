Mac Studio : Apple lance l’ordinateur le plus puissant du marché, il écrase la concurrence

Et voilà ! Avec le Mac Studio, Apple vient enfin de dévoiler son tout nouvel ordinateur équipé d'un processeur maison. Mais ne vous y trompez pas : la firme à la pomme rompt totalement avec la tradition, puisqu'il ne s'agit ni d'un Mac portable, ni d'un ordinateur façon “tour”, et encore moins d'un All-in-One. Le Mac Studio est un boîtier et qui en a sous le capot, puisqu'il s'agit pour le moment de l'ordinateur le plus puissant jamais créé par Apple.

Apple sort l'artillerie lourde : malgré sa petite taille, le Mac Studio est bel et bien son ordinateur le plus puissant à l'heure actuelle. L'ordinateur est destiné en priorité aux créatifs, qui ont besoin d'une énorme puissance de calculs pour leurs retouches graphiques, leurs montages vidéo ou leurs compositions musicales. Mais nul doute qu'il se trouvera aussi une place sur le bureau des utilisateurs plus exigeants (et des plus fortunés !).

Le Mac Studio se présente sous la forme d'un petit boitier aux formes arrondies de 19,5 x 19,5, pour 9,4 cm de hauteur. À titre de comparaison, l'Apple TV mesure quant à lui 9,8 x 9,8 cm, pour 3,5 cm de hauteur. En revanche, son faible encombrement ne l'empêche pas d'être un Mac hors du commun, notamment dans son édition équipée de la nouvelle puce M1 Ultra.

Mac Studio : Apple dévoile un monstre de puissance pour les créatifs

Le Mac Studio, qui peut être équipé au choix d'un M1 Max ou d'un M1 Ultra, est taillé pour la créativité. Apple explique que l'édition équipée d'un M1 Ultra est capable de traiter 18 flux de vidéo 8K ProRes 422, et qu'il s'agit du premier ordinateur au monde à pouvoir effectuer une telle opération. Le CPU profite de jusqu'à 20 coeurs, tandis que le nombre de coeurs GPU peut aller jusqu'à 64. Côté traitement graphique justement, la version M1 Max bénéficie de 64 Go de mémoire unifiée, tandis que la M1 Ultra bénéficie de 128 Go

En termes de stockage et d'accès aux données, le Mac Studio est rapide, très rapide même. Son SSD pouvant accueillir jusqu'à 8 To de données lui assure une vitesse de traitement de 7,4 Go/s. Ses ports USB-C lui offrent quant à eux des temps d'accès de 10 Gb/s, tandis que la version M1 Ultra prend en charge le Thunderbolt 4 à 40 Gb/s.

Coté affichage, l'ordinateur est capable de gérer jusqu'à 4 affichages Pro Display XDR et un téléviseur 4K en même temps. Avec une telle configuration,autant dire qu'Apple fait ses adieux au Mac Pro.

Le Mac Studio chauffe-t-il pour autant ? Nous attendrons de nous faire notre avis sur la question lors d'un test complet de l'ordinateur, mais Apple assure le refroidissement a été particulièrement soigné, puisque la coque de l'appareil dispose de 4000 petits trous situés à l'arrière de la machine et sur sa partie basse.

Prix et date de lancement du Mac Studio

En ce qui concerne la connectique, on profite des éléments suivants à l'arrière :

4 ports Thunderbolt / USB-C

1 port Ethernet 10 GB

2 ports USB-A

1 HDMI

1 port Jack Pro

Et à l'avant :

2 ports USB-C

1 port pour carte SDXC

Comme évoqué précédemment, le Mac Studio palpite au choix sous les deux SoC suivants : M1 Max ou M1 Ultra. Bien évidemment, les performances ne seront pas les mêmes, et les prix non plus. La version équipée d'un M1 Max vaut 2 299 euros, tandis que l'édition nantie d'un M1 Ultra est quant à elle commercialisée… 4599 euros ! Notez par ailleurs que la version ultime, flanquée d'un M1 Ultra 20 coeurs, d'un GPU 64 coeurs, de 128 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 8 To s'affiche au prix de 9 199 €. C'est moins cher qu'une configuration Mac Pro, mais cela reste prohibitif.

Le Mac Studio peut être précommandé dès à présent sur le site d'Apple, pour une livraison prévue à compter du 18 mars 2022.